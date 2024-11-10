¡Ö¥â¥Ç¥ë·Ï¤Î»Å»ö¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¡×¡Ä55ºÐÃË¡Ö½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò¸ø±à¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ßÀÅªË½¹Ô¡×¶þ¶¯¤Ê¶»ÈÄ¼Ì¿¿
¡Ö100¿Í¤Ë£±¿Í¤°¤é¤¤¤Ï±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ö¥â¥Ç¥ë·Ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¡×
ÃË¤Ï¤³¤¦À¼¤ò¤«¤±¾¯½÷¤ò»£±Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ßÀÅªË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
·Ù»ëÄ£ÃÓÂÞ½ð¤Ï11·î£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤Çºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦»³ÅÄÍµ»°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸£Á¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤òÌµÍý¤ä¤ê¿¨¤ë¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÀÅªË½¹Ô¤Ï²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂáÊáÍÆµ¿¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£Ç¯£¸·î18Æü¸á¸å£³»þ²á¤®¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡££Ê£ÒÃÓÂÞ±Ø¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ë°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿£Á¤µ¤ó¤Ë¡¢»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¤³¤¦À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥â¥Ç¥ë·Ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Í¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¡£
»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤Î¸ø±à¤Ç£Á¤µ¤ó¤ò»£±Æ¡£¤µ¤é¤Ë¶á¤¯¤Î¤Ò¤Èµ¤¤Î¤Ê¤¤¸ø±à¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç£Á¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ïºë¶Ì¸©Æâ¤Î¼«Âð¤«¤é¡¢20Ò°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿ÈÈ¹Ô¸½¾ì¶á¤¯¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤¹¤ë»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¶¡½Ò¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍç¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ø¶²¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ìå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ä½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎµÓ¤ä·¤²¼¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢100¿Í¤Ë£±¿Í¤°¤é¤¤¤Ï±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
ËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÂáÊáÄ¾¸å¤Î11·î£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁ÷¸¡¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£Ã»È±¤Ç¶»ÈÄ¤Î¸ü¤¤¶þ¶¯¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ëÉ÷ËÆ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ö100¿Í¤Ë£±¿Í¤°¤é¤¤¤Ï±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¡½Ò¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÂ¾¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£