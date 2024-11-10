■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ　 東証スタンダード
(7719) 東京衡機　　　 東証スタンダード
(2586) フルッタ　　　 東証グロース
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ　　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(4061) デンカ　　　　 東証プライム
(9166) ＧＥＮＤＡ　　 東証グロース
(4883) モダリス　　　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS