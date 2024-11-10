ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¡£Ã«¸ý¾´¸ç¤ÎÉé½ý¤Ç£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© £´¿Í¤Î¡ÈÂåÌò¸õÊä¡É¤ÎÃæ¤ÇºÇÍÎÏ¤Ê¤Î¤Ï¡Ä
¡¡11·î15Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡¢19Æü¤ËÃæ¹ñÂåÉ½¤ÈËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¤¬£¸Æü¤Î¥á¥Ø¥ì¥óÀï¤Ç½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤À¡£STVV¤Î¥Õ¥§¥ê¥¹¡¦¥Þ¥º¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÃÇÎö¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ä¹´ü¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎDF´Øº¬Âçµ±¡£¾·½¸¥ì¥¿¡¼¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢³¤³°ÁÈ¤ÎÄÉ²ÃÁª½Ð¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ç¡¢ºÇ½ªÍ½ÁªÁ´£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¿33ºÐ¤Î·ê¤ÏÃ¯¤¬Ëä¤á¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡õÃæ¹ñÀï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¶²¤é¤¯¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ïº£Í½Áª¤Ç¤Ï±¦CB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤¬Ã´¤¦¤À¤í¤¦¡££¶·î¤Î¥·¥ê¥¢Àï¤Ç¤â£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÌò¤È¤·¤Æ¤âÅ¬Ç¤¤À¡£
¡¡±¦CB¤Î¸õÊä¤Ï¡¢¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥ë¡¼¥È¥ó¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ´Øº¬¤Î£´¿Í¡£¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¬Àµ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¶¶²¬¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤À¤¬¡¢±¦¤«¤é¶¶²¬¡¢ÈÄÁÒ¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ë¤È¤¤¤¦£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ËÎ×¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¤¬£¸Æü¤Î¥á¥Ø¥ì¥óÀï¤Ç½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤À¡£STVV¤Î¥Õ¥§¥ê¥¹¡¦¥Þ¥º¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÃÇÎö¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ä¹´ü¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎDF´Øº¬Âçµ±¡£¾·½¸¥ì¥¿¡¼¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢³¤³°ÁÈ¤ÎÄÉ²ÃÁª½Ð¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡õÃæ¹ñÀï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¶²¤é¤¯¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ïº£Í½Áª¤Ç¤Ï±¦CB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤¬Ã´¤¦¤À¤í¤¦¡££¶·î¤Î¥·¥ê¥¢Àï¤Ç¤â£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÌò¤È¤·¤Æ¤âÅ¬Ç¤¤À¡£
¡¡±¦CB¤Î¸õÊä¤Ï¡¢¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥ë¡¼¥È¥ó¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ´Øº¬¤Î£´¿Í¡£¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¬Àµ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¶¶²¬¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤À¤¬¡¢±¦¤«¤é¶¶²¬¡¢ÈÄÁÒ¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ë¤È¤¤¤¦£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ËÎ×¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë