ÍÂ¼²Í½ã¡õºä¸ý·òÂÀÏº¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤¿¡×¡ÖÍê¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¡×¼å²»¤âÅÇ¤±¤ë2¿Í¤Î¿®Íê´Ø·¸¡Ú¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/10¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡×¡Ê11·î14ÆüÇÛ¿®¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÍÂ¼²Í½ã¡Ê31¡Ë¡õºä¸ý·òÂÀÏº¡Ê33¡Ë¡£²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Ø²Í½ã¤Á¤ã¤ó¡¢²¶¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¼å²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¡½¡½¡½2¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤ÆÁý¤ä¤·¤¿¡È¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¡É¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÂ¼¡õºä¸ý¤Ë¤·¤«À®¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡È°¦¤ÎÊª¸ì¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÂ¼²Í½ã¡õºä¸ý·òÂÀÏº¡¢¥¥¹À£Á°µ÷Î¥¤Ç¿§µ¤Á´³«
ËÜºî¤ÏÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¼ê¡¦²¬ÅÄØªÏÂ¤¬ÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»ö¸Î¤ÇºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¿û¸¶¤µ¤¨»Ò¤òÍÂ¼¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¤Ë¿´Â¡¤òÄó¶¡¤µ¤ìÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿À®À¥ÏÂÀµ¤òºä¸ý¤¬±é¤¸¡¢ËÌ³¤Æ»¡õ¥Ï¥ï¥¤¤ÎÁÔÂç¤ÊÉ÷·Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë2¿Í¤ÎÈþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤°¦¤ÎÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤¨»Ò¤ÎÎø¿Í¡¦ÃæÄ®Íº²ðÌò¤òÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢ÉÂ¼å¤ÊÀ®À¥¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¡¦À®À¥¥ß¥Ìò¤òÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡½ ÍÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¤µ¤¨»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÀ®À¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢1ÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ªÆó¿Í¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÂ¼¡§ºä¸ý¤µ¤ó¤ÏÀ¼¿§¤¬½À¤é¤«¤¤¤«¤é°µ¤¬¤Ê¤¤¡£À®À¥¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ºä¸ý¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯¤¹¤ëÀ¼¤¬¥¹¡¼¥Ã¤ÈÂÎ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤µ¤¨»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿Íº²ð¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î½ÀÆðºÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤ÄÀ¼¤Ã¤Æ·ë¹½¤½¤Î¿Í¤ÎÀ³Ê¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£À®À¥¤µ¤ó¤«¤é¤âÀ¼¤«¤éÞú¤ó¤Ç¤¯¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ºä¸ý¡§¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤È¿§¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤µ¤¨»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Þ¤ÇËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤É¤³¤«²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤ËÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤¨»Ò¤Ë¤Ï¿§¡¹¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¾ù¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«ËÜ¿Í¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÏÌò¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤µ¤¨»Ò¤È¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤è¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤ó¤Ï¤ªÆó¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤µ¤¨»Ò¤ÈÀ®À¥¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÂ¼¡§Ä¾ÀÜÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤È¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤¤¤¦¿´¾ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°ìÅÙ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤µ¤¨»Ò¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤ÏÍÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´Äó°Æ¤È¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÂ¼¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Å¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸«¤ä¤¹¤µ¤ä¡¢¤µ¤¨»Ò¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÀ¤ë¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤µ¤¨»Ò¤µ¤¨»Ò¡×¤Ã¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤â¤¹¤Ç¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Èà½÷¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿ÉôÊ¬¤äÀª¤¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä¸ý¡§ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤Ï¼þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÂæËÜ¤È¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤ë¤è¤ê¤âÁ´Á³Á°¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È¡ÖÎã¤¨¤Ð¥ß¥¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤é¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë½é´üÃÊ³¬¤Îº¢¤Ë¤Ï¥ß¥¤ÈÀ®À¥¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÌ¿¤¬¤¢¤ëÀßÄê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤È¤Ê¤ó¤«Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢µÕ¤Ë¥ß¥¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¼´¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡Ö2¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤¨»Ò¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤â¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇOK¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È²ñÏÃ¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Ìò¤È¤·¤ÆÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ÏºÇ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÅÓÃæ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ç¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤È¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬1ÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÂêÌ¾¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡£
ºä¸ý¡§ËÍ¤é¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¿§¡¹½Ð¤·¤¿¤è¤Í¡£²¶¡¢Á´Á³ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Î½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¤Ê¡Á¡£
ÍÂ¼¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀÖ¤¤¼Â¤Î¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºä¸ý¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡ª¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀÖ¤¤¼Â¤È¿´Â¡¤¬ÀÖ¤¤¤³¤È¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ØÀÖ¤¤¼Â¤ÎÍî¤Á¤ëº¢¡Ù¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÍÂ¼¡§ÅÓÃæ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç´îÍø¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÊª¸ì¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤¢¤ë°ìÀá¤Ç¤Ï¡¢°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È°ã¤¦µ²±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç´°Á´¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤«¤¿¤äÀ®À¥¤µ¤ó¤Ë¤Ï±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢°ÂÄ¾¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÉáÄÌ¤Ë±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉÔÎÑ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢°¦¤·¤¿¤³¤È¤Îµ²±¤¬±Ê±ó¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½ãÅÙ¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý¡§ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥í¥É¥í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼¾ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤³¤«·Ú¤ä¤«¤µ¤ä¡Ö¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦²¿¤«¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡Ä¡£
°¦¾ð¤ÏÃ¯¤·¤âÊ¿Åù¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢µÕ¤Ë¤ß¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐËÍ¤¬¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤Ìò¤ä¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¿´¤ò´¶¤¸¤ëÌò¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï100¿Í´Ñ¤¿¤é¤½¤Î100¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿·Á¤Î°¦¾ð¡¢°¦¤Î»ý¤ÁÊý¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Ä¤âº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¿´Â¡¤¬µ²±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤¬¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà½÷¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¿§¡¹¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢À®À¥¤â¤½¤ì¤¬²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤¦ËÍ¤Î»þ´Ö¤Ï»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿§¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¸þÀ¤¬Á´¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿§¡¹¤ÊÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ê¤È¡£²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ì¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿´Â¡¤Î¤³¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤²¤µ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À®À¥¤È¤µ¤¨»Ò¤Î¶õ´Ö¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¶¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢2¿Í¤Î¿´¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯Ç»¤¯¤ÆÂç¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤â·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¡Ö²¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï°Õ³°¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ½é´üÃÊ³¬¤«¤éµÓËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤½¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¥¯¥ê¡¼¥ó¤À¤è¤Í¡×¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÏÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éNetflix¤µ¤óÂ¦¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¸À¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬Ëè²óËè²ó¤É¤Î±Ç²è¤äÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£
ºä¸ý¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
ÍÂ¼¡§¤½¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤â¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤¬È¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý¡§ËÍ¤â¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò100¡ó¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£¤Ï¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÀÕÇ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤½¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¤±¤É¡¢ÆâÌÌ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ä¹Í¤¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¾ð¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤À»þ´Ö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤·¡Ä¤Ç¤â¤½¤³¤Î±öÇß¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é°Õ¸«¤¬¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢2¿Í¤Ç¤â»£±ÆÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¡½ ¤ªÆó¿Í¤Ç¤Î¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¸½¾ì¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤è¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£À®À¥¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬À®À¥¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Íº²ð¤«¡¢¤µ¤¨»Ò¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÍº²ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¤É¤³¤«¤éÀ®À¥¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¡¹´ÆÆÄ¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é°Õ³°¤ÈÀ®À¥¤È¤µ¤¨»Ò¤Î»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢2¿Í¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Î¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç´¶¤¸¤¿Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¿§¡¹¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÃÊ¼è¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤Ê¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢·ë¶ÉºÇ½ªÅª¤ËºÇ½é¤ÎÆ°¤¤ËÌá¤ë¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆÆ°¤¤ÏºÇ½é¤È°ì½ï¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¤Î»þ´Ö¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤ÎÆ°¤¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò2¿Í¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»î¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤¿·Ð¸³¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë¡£¤ª¼Çµï¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËËà»¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¶¦Í¤ÏËèÆü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍê¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
ÍÂ¼¡§¤¦¤ó¡£µÕ¤Ë¤Û¤«¤Î¶¦±é¤¹¤ëÊý¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡Ö¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¡£·ò¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý¡§¡Ö²Í½ã¤Á¤ã¤ó¡¢²¶¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¼å²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸½¾ì¤Ë¤½¤ì¤Ï»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¤¢¤ë¤È¡Ä
ÍÂ¼¡§¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£
ºä¸ý¡§¤¦¤ó¡£¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»£±ÆÃæ¤ËÃÎ¤Ã¤¿¸ß¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤äÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1993Ç¯2·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¡Ö¥Ï¥¬¥Í¤Î½÷¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡Ý¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡Ý¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2022¡Ë¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡Ê2023¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡×¡Ê2022¡Ë¡Ö¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¡×¡ÊNetflix¡¿2023¡Ë¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¡£2025Ç¯¤Ë½Ð±é±Ç²è¡Ö²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬¸ø³«Í½Äê¡£
1991Ç¯7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2014Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¡¢±Ç²è¡ÖÍ¾Ì¿10Ç¯¡×¡Ê2022¡Ë¡Ö¥µ¥¤¥É ¥Ð¥¤ ¥µ¥¤¥É ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¡×¡Ê2023¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡Ê2021¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê2022¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖDr.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2023¡Ë¡ÖCODE¡Ý´ê¤¤¤ÎÂå½þ¡Ý¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2023¡Ë¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¤¢¤È¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¡×¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÏPrime VideoÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Ø²Í½ã¤Á¤ã¤ó¡¢²¶¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¼å²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¡½¡½¡½2¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤ÆÁý¤ä¤·¤¿¡È¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¡É¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÂ¼¡õºä¸ý¤Ë¤·¤«À®¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡È°¦¤ÎÊª¸ì¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¡õºä¸ý·òÂÀÏº¼ç±é¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡×
ËÜºî¤ÏÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¼ê¡¦²¬ÅÄØªÏÂ¤¬ÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»ö¸Î¤ÇºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¿û¸¶¤µ¤¨»Ò¤òÍÂ¼¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¤Ë¿´Â¡¤òÄó¶¡¤µ¤ìÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿À®À¥ÏÂÀµ¤òºä¸ý¤¬±é¤¸¡¢ËÌ³¤Æ»¡õ¥Ï¥ï¥¤¤ÎÁÔÂç¤ÊÉ÷·Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë2¿Í¤ÎÈþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤°¦¤ÎÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤¨»Ò¤ÎÎø¿Í¡¦ÃæÄ®Íº²ðÌò¤òÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢ÉÂ¼å¤ÊÀ®À¥¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¡¦À®À¥¥ß¥Ìò¤òÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢¡2¿Í¤¬±é¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡È¤µ¤¨»Ò¡õÀ®À¥¡É¤ÎÌ¥ÎÏ
¡½ ÍÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¤µ¤¨»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÀ®À¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢1ÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ªÆó¿Í¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÂ¼¡§ºä¸ý¤µ¤ó¤ÏÀ¼¿§¤¬½À¤é¤«¤¤¤«¤é°µ¤¬¤Ê¤¤¡£À®À¥¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ºä¸ý¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯¤¹¤ëÀ¼¤¬¥¹¡¼¥Ã¤ÈÂÎ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤µ¤¨»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿Íº²ð¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î½ÀÆðºÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤ÄÀ¼¤Ã¤Æ·ë¹½¤½¤Î¿Í¤ÎÀ³Ê¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£À®À¥¤µ¤ó¤«¤é¤âÀ¼¤«¤éÞú¤ó¤Ç¤¯¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ºä¸ý¡§¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤È¿§¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤µ¤¨»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Þ¤ÇËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤É¤³¤«²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤ËÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤¨»Ò¤Ë¤Ï¿§¡¹¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¾ù¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«ËÜ¿Í¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÏÌò¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤µ¤¨»Ò¤È¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤è¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡²¬ÅÄØªÏÂ¤éÀ©ºî¿Ø¤ËÅÁ¤¨¤¿°Õ¸«
¡½ ²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤ó¤Ï¤ªÆó¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤µ¤¨»Ò¤ÈÀ®À¥¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÂ¼¡§Ä¾ÀÜÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤È¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤¤¤¦¿´¾ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°ìÅÙ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤µ¤¨»Ò¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤ÏÍÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´Äó°Æ¤È¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÂ¼¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Å¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸«¤ä¤¹¤µ¤ä¡¢¤µ¤¨»Ò¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÀ¤ë¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤µ¤¨»Ò¤µ¤¨»Ò¡×¤Ã¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤â¤¹¤Ç¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Èà½÷¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿ÉôÊ¬¤äÀª¤¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä¸ý¡§ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤Ï¼þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÂæËÜ¤È¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤ë¤è¤ê¤âÁ´Á³Á°¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È¡ÖÎã¤¨¤Ð¥ß¥¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤é¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë½é´üÃÊ³¬¤Îº¢¤Ë¤Ï¥ß¥¤ÈÀ®À¥¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÌ¿¤¬¤¢¤ëÀßÄê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤È¤Ê¤ó¤«Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢µÕ¤Ë¥ß¥¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¼´¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡Ö2¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤¨»Ò¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤â¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇOK¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È²ñÏÃ¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ºä¸ý·òÂÀÏº¡¢¥¿¥¤¥È¥ë·èÄêÁ°¤ËÄó°Æ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢ÌÀ¤«¤¹
¡½ Ìò¤È¤·¤ÆÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤ÏºÇ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÅÓÃæ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ç¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤È¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬1ÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÂêÌ¾¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡£
ºä¸ý¡§ËÍ¤é¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¿§¡¹½Ð¤·¤¿¤è¤Í¡£²¶¡¢Á´Á³ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤Î½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¤Ê¡Á¡£
ÍÂ¼¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀÖ¤¤¼Â¤Î¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºä¸ý¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡ª¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀÖ¤¤¼Â¤È¿´Â¡¤¬ÀÖ¤¤¤³¤È¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ØÀÖ¤¤¼Â¤ÎÍî¤Á¤ëº¢¡Ù¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÍÂ¼¡§ÅÓÃæ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç´îÍø¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÊª¸ì¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤¢¤ë°ìÀá¤Ç¤Ï¡¢°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È°ã¤¦µ²±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç´°Á´¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤«¤¿¤äÀ®À¥¤µ¤ó¤Ë¤Ï±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢°ÂÄ¾¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÉáÄÌ¤Ë±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉÔÎÑ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢°¦¤·¤¿¤³¤È¤Îµ²±¤¬±Ê±ó¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½ãÅÙ¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý¡§ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥í¥É¥í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼¾ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤³¤«·Ú¤ä¤«¤µ¤ä¡Ö¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦²¿¤«¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡Ä¡£
°¦¾ð¤ÏÃ¯¤·¤âÊ¿Åù¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢µÕ¤Ë¤ß¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐËÍ¤¬¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤Ìò¤ä¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¿´¤ò´¶¤¸¤ëÌò¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï100¿Í´Ñ¤¿¤é¤½¤Î100¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿·Á¤Î°¦¾ð¡¢°¦¤Î»ý¤ÁÊý¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Ä¤âº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¿´Â¡¤¬µ²±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤¬¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà½÷¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¿§¡¹¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢À®À¥¤â¤½¤ì¤¬²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤¦ËÍ¤Î»þ´Ö¤Ï»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿§¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¸þÀ¤¬Á´¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿§¡¹¤ÊÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ê¤È¡£²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ì¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿´Â¡¤Î¤³¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤²¤µ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À®À¥¤È¤µ¤¨»Ò¤Î¶õ´Ö¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¶¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢2¿Í¤Î¿´¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯Ç»¤¯¤ÆÂç¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤â·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¡Ö²¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï°Õ³°¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½ ½é´üÃÊ³¬¤«¤éµÓËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤½¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¥¯¥ê¡¼¥ó¤À¤è¤Í¡×¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÏÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éNetflix¤µ¤óÂ¦¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¸À¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬Ëè²óËè²ó¤É¤Î±Ç²è¤äÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£
ºä¸ý¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
ÍÂ¼¡§¤½¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤â¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤¬È¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý¡§ËÍ¤â¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò100¡ó¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£¤Ï¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÀÕÇ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤½¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¤±¤É¡¢ÆâÌÌ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ä¹Í¤¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¾ð¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤À»þ´Ö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤·¡Ä¤Ç¤â¤½¤³¤Î±öÇß¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é°Õ¸«¤¬¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢2¿Í¤Ç¤â»£±ÆÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¡½ ¤ªÆó¿Í¤Ç¤Î¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¸½¾ì¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤è¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£À®À¥¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬À®À¥¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Íº²ð¤«¡¢¤µ¤¨»Ò¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÍº²ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¤É¤³¤«¤éÀ®À¥¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¡¹´ÆÆÄ¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é°Õ³°¤ÈÀ®À¥¤È¤µ¤¨»Ò¤Î»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢2¿Í¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Î¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç´¶¤¸¤¿Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¿§¡¹¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÃÊ¼è¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤Ê¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢·ë¶ÉºÇ½ªÅª¤ËºÇ½é¤ÎÆ°¤¤ËÌá¤ë¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆÆ°¤¤ÏºÇ½é¤È°ì½ï¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¤Î»þ´Ö¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤ÎÆ°¤¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò2¿Í¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»î¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤¿·Ð¸³¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë¡£¤ª¼Çµï¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËËà»¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¶¦Í¤ÏËèÆü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍê¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
ÍÂ¼¡§¤¦¤ó¡£µÕ¤Ë¤Û¤«¤Î¶¦±é¤¹¤ëÊý¤Ë¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡Ö¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¡£·ò¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý¡§¡Ö²Í½ã¤Á¤ã¤ó¡¢²¶¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¼å²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸½¾ì¤Ë¤½¤ì¤Ï»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¤¢¤ë¤È¡Ä
ÍÂ¼¡§¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£
ºä¸ý¡§¤¦¤ó¡£¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»£±ÆÃæ¤ËÃÎ¤Ã¤¿¸ß¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤äÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¡Ê¤¢¤ê¤à¤é¡¦¤«¤¹¤ß¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯2·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¡Ö¥Ï¥¬¥Í¤Î½÷¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡Ý¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡Ý¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2022¡Ë¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡Ê2023¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡×¡Ê2022¡Ë¡Ö¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¡×¡ÊNetflix¡¿2023¡Ë¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¡£2025Ç¯¤Ë½Ð±é±Ç²è¡Ö²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬¸ø³«Í½Äê¡£
¢¡ºä¸ý·òÂÀÏº¡Ê¤µ¤«¤°¤Á¡¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2014Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¡¢±Ç²è¡ÖÍ¾Ì¿10Ç¯¡×¡Ê2022¡Ë¡Ö¥µ¥¤¥É ¥Ð¥¤ ¥µ¥¤¥É ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¡×¡Ê2023¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡Ê2021¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê2022¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖDr.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2023¡Ë¡ÖCODE¡Ý´ê¤¤¤ÎÂå½þ¡Ý¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2023¡Ë¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¤¢¤È¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¡×¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÏPrime VideoÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û