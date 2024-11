『踊る大捜査線』といえば、コミカルな会話劇やブラックユーモアも作品を構成する大きな要素であり、『踊る大捜査線』が国民的なコンテンツに成長したのはこのコメディとしての側面もあってこそだった。

1997年に放送されたドラマシリーズ第2話「愛と復讐の宅急便」では、青島の刑事としての先輩である和久平八郎宛てに届けられた健康チェアに手榴弾が仕掛けられており、容疑者と対面している室井と爆弾を目前にした青島が、電話を介して爆弾の解除方法を探るストーリーが展開されるのだが、この回のテンポ感ややり取りは『踊る大捜査線』のコメディとしての側面を象徴している。椅子から立つと爆発してしまう爆弾椅子を巡る緊張感のあるストーリーとその合間合間に挟まれる湾岸署らしいギャグ。目の前に今にも爆発しそうな爆発物がある中で、レストランの予約をキャンセルせずにあくまでも先延ばしにし続けるすみれや、飲み会の約束をした女性警官からの電話が署内中に響き渡る青島、そしてこの緊迫した空気の中で署内に上がり込んで加入を催促してくる保険屋の営業。桂枝雀が提唱したとされる笑いの基本となる理論「緊張と緩和」が矢継ぎ早に炸裂する展開はコメディドラマとコントのギリギリのラインだ。まだまだ『踊る』という作品がスタートしたばかりの第2話というタイミングでここまでコメディに振り切った作劇をしたことで、その後の『踊る』におけるコメディテイストが定着したと言えるだろう。

『踊る』における「緊張と緩和」と言えば劇場版第2作『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』のアバンタイトル(オープニングムービー前のプロローグシーン)における豪華客船で繰り広げられるSATとの訓練シーンだろう。湾岸署の面々が犯人役となり本気でSATを倒そうとする緊張、そして本当に湾岸署の面々がSATに打ち勝ってしまった後の青島の一言における緩和。このシーンがシリーズの中でもファンから言及されることが多いのは、『踊る』における「緊張と緩和」を象徴しているからこそだ。

『踊る』におけるコメディリリーフの代表的な存在といえばスリーアミーゴスの3人を思い浮かべるファンも多いのではないだろうか。湾岸署の署長である神田総一朗、副署長である秋山晴海、青島らが在籍する刑事課の課長である袴田健吾によるスリーアミーゴスは『THE MOVIE』における部下の領収書の破棄や『THE MOVIE 2』における神田署長の不倫もみ消しや出入り業者からの賄賂の受取、『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!』における青島の健康状態に関する重要情報の秘匿など、客観的に見ればかなり職業倫理の危うい存在であるが、それでもなお彼らが愛されているのは彼らの登場シーンにおけるコミカルな演技と会話のテンポ、演出によってコメディとして見せる事ができているからこそではないだろうか。

11月10日19時より『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の事件』がフジテレビ系にて放送される。本作は2012年に公開された『踊る大捜査線 THE FINAL』に合わせて放送されたスペシャルドラマで、今回が初の再放送となる。特に後年制作されたシリーズ、例えば『THE MOVIE 3』においては上記の通り青島の健康状態がストーリーの大きな柱となっていたり、『THE FINAL』では青島や室井が上層部によって警察辞職に追い込まれる展開があったりと。シリーズの中でもかなりシリアスな方向に舵を切った作劇であった。そんな中で制作された『THE LAST TV』は『踊る』が元来持ち合わせていたコメディに改めて挑戦した作品だと言える。

インターポールに指名手配されている女詐欺師、シン・スヒョンを捕まえるため、結婚式に誘い出そうとする緊迫した空気の中、湾岸署らしいさまざまなアクシデントが発生する様はドラマシリーズ第2話で体現していたわちゃわちゃとしたムードのある『踊る』のコメディ性を踏襲している。『THE MOVIE 2』のアバンタイトルではSATとの訓練において「緊張と緩和」を体現した青島だったが、本作のアバンタイトルでは小学生への交通安全教室において「緊張と緩和」を体現してみせる。神田署長と秋山副署長は『THE MOVIE 3』において警察官を退職したものの、『THE LAST TV』では湾岸署にカムバック。新しい湾岸署の署長となった真下正義と派閥争いを繰り広げる中で生まれるやり取りはこれまでのスリーアミーゴスの流れを汲んだものだ。前後の作品ではあまりクローズアップされなかったコメディとしての『踊る』の空気を感じられるのが『THE LAST TV』のみどころのひとつだと言えるだろう。

『踊る大捜査線』というシリーズにおいてコメディという要素も欠かせないことが『THE LAST TV』を見ることで実感出来るのではないだろうか。FODやNetflixなどでも配信中のドラマシリーズと見比べると一層その実感は増すはずだ。現在公開中の映画『室井慎次 敗れざる者』においても『踊る』らしいテンポの良い会話で展開するコメディは健在。ぜひ『踊る』をコメディという切り口から楽しんでみてほしい。(文=ふじもと)