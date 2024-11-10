【高校サッカー】前橋育英＆流通経済大柏など“15校”が全国切符 龍谷富山、明誠、寒川は初出場が決定
12月28日に開幕する第103回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で地区予選が行われています。
9日（土）には群馬、千葉、山梨、長野、富山、愛知、岐阜、三重、滋賀、大阪、島根、香川、徳島、高知、沖縄の15校の代表が決定。
関東勢では前橋育英（群馬）、流通経済大柏（千葉）、山梨学院（山梨）の全国制覇を経験している伝統校の3校が全国へ。そして龍谷富山（富山）、明誠（島根）寒川（香川）の3校は初の選手権出場を決めました。上田西（長野）、愛工大名電（愛知）、帝京大可児（岐阜）、津工（三重）、草津東（滋賀）、阪南大高（大阪）、徳島市立（徳島）、高知（高知）、那覇西（沖縄）も出場を決めています。
前回大会準優勝の近江（滋賀）は決勝で敗退。15大会ぶりの出場を目指す帝京（東京A）、5大会ぶりの全国優勝を目指す静岡学園（静岡）、21年度準優勝の大津（熊本）、19年度、20年度のベスト4矢板中央（栃木）は地区決勝に駒を進めています。
10日（日）には茨城、神奈川、新潟、京都、奈良、和歌山、兵庫、広島、愛媛、福岡、佐賀で決勝戦。大会に出場する48チームは17日（日）に出そろい、18日（月）に抽選会が行われます。
◇各代表の決定状況 ★は9日に出場決定 ※日付は決勝開催日
【北海道・東北】
北海道：札幌大谷（4大会ぶり4回目）
青森：青森山田（28大会連続30回目）
岩手：専大北上（3大会ぶり3回目）
秋田：西目（12大会ぶり14回目）
山形：東海大山形（10大会ぶり2回目）
宮城：東北学院（37大会ぶり5回目）
福島：尚志−学法石川（11月16日 ）
【関東】
茨城：鹿島学園−明秀日立（11月10日）
栃木：矢板中央−國學院栃木（11月16日）
群馬：★前橋育英（4大会連続27回目）
埼玉：聖望学園 or 正智深谷−浦和学院 or 西武台（11月17日）
千葉：★流通経済大柏（3大会ぶり8回目）
東京A：帝京−國學院久我山（11月16日）
東京B：日大豊山 or 堀越−実践学園 or 駒澤大高（11月16日）
神奈川：横浜創英−東海大相模（11月10日）
山梨：★山梨学院（2大会ぶり10回目）
【北信越】
新潟：新潟明訓−開志JSC（11月10日）
長野：★上田西（7大会ぶり3回目）
富山：★龍谷富山（初出場）
石川：金沢学院大附（初出場）
福井：福井商（17大会ぶり2回目）
【東海】
静岡：静岡学園 −浜松開誠館（11月16日）
愛知：★愛工大名電（5大会ぶり2回目）
岐阜：★帝京大可児（6大会連続11回目）
三重：★津工（2大会ぶり4回目）
【近畿】
滋賀：★草津東（3大会ぶり13回目）
京都：東山−京都橘（11月10日）
奈良：生駒−奈良育英（11月10日）
和歌山：近大和歌山−初芝橋本（11月10日）
大阪：★阪南大高（3大会ぶり3回目）
兵庫：滝川第二−AIE国際（11月10日）
【中国】
鳥取：米子北（15大会連続20回目）
島根：★明誠（初出場）
岡山：岡山学芸館（4大会連続7回目）
広島：瀬戸内−広島国際学院（11月10日）
山口：高川学園 or 宇部−小野田工 or 山口県鴻城（11月17日）
【四国】
香川：★寒川（初出場）
徳島：★徳島市立（3大会連続21回目）
愛媛：新田−松山北（11月10日）
高知：★高知（2大会ぶり19回目）
福岡：東福岡−東海大福岡（11月10日）
佐賀：佐賀東−龍谷（11月10日）
長崎：長崎総大附−創成館（11月17日）
大分：大分鶴崎−大分（11月17日）
熊本：大津 −東海大星翔（11月16日）
宮崎：日章学園（3大会連続18回目）
鹿児島：鹿児島城西 or 鹿児島−神村学園 or 鹿児島実（11月17日）
沖縄：★那覇西（4大会ぶり18回目）