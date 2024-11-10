ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤È¤â¤ËÇ®¶¸¤ò¡¡Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤¬´ê¤¦J¥ê¡¼¥°¤Î³èÀ²½
¡¡Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¥³¥é¥à¡Ö°ìÏ©î²¿Ê¡×«
¡¡11·î¤ËÆþ¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤âÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ä¾º³Ê¡¢¹ß³ÊÁè¤¤¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£J1¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡£¶å½£¤ÇÄ¹¤¯J1¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ë¼ä¤·¤µ¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¤Ï¡¢10·î¤ËÄ¹ºê»Ô¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbySoftBank¡×¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¡Ê¹ñ¸«¹â¡Ë¤ò²á¤´¤·¤¿Ä¹ºê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¤â¡¢¼þÊÕ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¥í¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤¿³ê¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾å¶õ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤âÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤´ÑµÒÀÊ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿Êý¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»î¹çÃæ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤â¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤³¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬Áª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÏJ1¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢J2¤Î¸·¤·¤¤¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤È¤â¤ËJ1¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Ë¤â¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ÈµÒÀÊ¤Î¶á¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬¼ã¤¤º¢¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Çµ¤·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Åç¤äÄ¹ºê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËþ°÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ®¤¤Àï¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤óÃÂÀ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡Ë