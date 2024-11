MLB・パドレスは9日、ロッテの佐々木朗希投手がメジャーに挑戦する発表受けSNSを更新しました。

ロッテは佐々木投手に対しポスティングによるMLB球団への移籍に向けた手続きを開始することを発表。これにMLB公式サイトは「ドジャースが最有力候補」と予想していました。

しかしパドレスはこの発表がされる1か月前の10月5日には公式SNSで「Roki Sasaki, San Diego is waiting for you」(佐々木朗希、サンディエゴはあなたを待っている)と歓迎する投稿をしていました。

そしてこの発表が出た際にはいち早く反応し「Roki Sasaki is meant to wear brown and gold」(佐々木朗希はブラウンとゴールドの服を身にまとうべき)とパドレスのTシャツを着た佐々木投手の写真を投稿。続けて「サンディエゴは佐々木朗希を王族のように扱うだろう。彼がダルビッシュ有と同じチームにいるのを見たい」と日本語でコメントしました。

パドレスには現在、日本選手最多タイの日米通算203勝をあげたダルビッシュ有投手とメジャー1年目で64試合に登板し4勝2敗9ホールドをマークした松井裕樹投手が在籍。佐々木投手はどの球団を選ぶのか注目されます。