ÀÐÀîÎË¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤éÄ¶¤¨¤Ë²¦¼ê¡ÄÂç²ñÃ±ÆÈºÇÂ¿£´¾¡¤Ø£±º¹£²°Ì¡¢ÀáÌÜ¤Î£²£°¾¡¤ÈÆ±»þÃ£À®¤Ø¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¡×
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡»°°æ½»Í§£Ö£É£Ó£ÁÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡Âè£³Æü¡Ê£¹Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÂÀÊ¿ÍÎ£Ã¸æÅÂ¾ì£Ã¡á£·£²£¶£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤È£µÂÇº¹£±£±°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê£³£³¡Ë¡á¥«¥·¥ª¡á¤¬£¶¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤È¤³¤ÎÆüºÇ¾¯£¶£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£±ÂÇº¹£²°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Çº£µ¨½é¤Î£±Ëü¿Í¤òÄ¶¤¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Âç²ñÃ±ÆÈºÇÂ¿£´¾¡¤È»Ë¾å£±£²¿ÍÌÜ¤Î¥Ä¥¢¡¼£²£°¾¡¤Ø¡¢ºÇ½ªÆü¤ËµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶âÃ«Âó¼Â¡Ê£²£¶¡Ë¡á£Ù£ï£ç£é£â£ï¡á¤¬£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÍºÂç¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢º£µ¨ºÇÂ¿£±Ëü£´£¸¿Í¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÂç´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï£±ÈÖ¤Ç£³¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡££´¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª£±£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¤Ï¡¢º£½µ¤«¤éÅêÆþ¤·¤¿£µ£°ÅÙ¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÇÊü¤Ã¤¿£³ÂÇÌÜ¤¬¥Ô¥ó²¼£±¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¥Ô¥ó°ÌÃÖ¤Ç¡¢¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È°µ´¬¤Î°ìÂÇ¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼Äù¤á¡£¼«¿È¤ÎÂç²ñºÇ¾¯¥¹¥³¥¢¤ËÊÂ¤Ö£¶£µ¤Ç£²°ÌÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¤¬ÉÔÄ´¤Ç£·£±¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥é¥¤¥ó¤¬£±ËÜ¤º¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢£±Æü¤Ç½¤Àµ¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¡Ö£±¡¦£µ£³£¹¡×¤ÇÁ´ÂÎ£´°Ì¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶á¤¤¡×¤È¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî£³¾¡¤ò¸Ø¤ë¹¥ÁêÀ¤ÎÂç²ñ¡£ÀÐÀî¤¬¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶ìÀï¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Â®¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¼Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢·Á¾õ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£·ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£Ç¯¤â¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤¹¤´¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È£³£³ºÐ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç²ñÃ±ÆÈºÇÂ¿£´¾¡¤Î²÷µó¡£¸½ºß£³¾¡¤ÇÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÀÐÀî¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹ñÆâ£¹£´¾¡¤ÎÈøºê¾»Ê¡¢Æ±£´£¸¾¡¤ÎÃæÅè¾ï¹¬¤È¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Î£³¿Í¡£Èøºê¡¢ÃæÅè¤È¤¤¤¦±Êµ×¥·¡¼¥ÉÊÝ»ý¼Ô£²¿Í¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¾¡Íø¿ô¤À¤±¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶³´¤â¿¼¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£³¾¡¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÇ½ªÆüºÇ½ªÁÈ¤Ç¥×¥ì¡¼¡££±£°Æü¤âºÇ½ªÁÈ¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î°ÌÃÖ¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¡£º£Æü¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ï½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÀáÌÜ¤Î£²£°¾¡¤â¤È¤â¤ËÃ£À®¤¹¤ëÂç¾¡Éé¡£ÉÙ»Î¤ÎÏ¼¤ÇÀÐÀî¤¬ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÉÙÄ¥¡¡Ë¨²«¡Ë
¡¡¢¡»°°æ½»Í§£Ö£É£Ó£ÁÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¡¡ºÇÂ¿¤Ï£³ÅÙ¤ÇÈøºê¾»Ê¡Ê£·£³¡¢£¹£²¡¢£¹£´Ç¯¡Ë¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¡Ê£¸£µ¡¢£°£²¡¢£°£¶Ç¯¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê£¹£¶¡¢£¹£·¡¢£¹£¸Ç¯¡Ë¡¢ÀÐÀîÎË¡Ê£±£°¡¢£±£²¡¢£²£²Ç¯¡Ë¤Î£´¿Í¡££·£²Ç¯¤ËÂè£±²óÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ìº£Ç¯¤Ç£µ£²²óÌÜ¡££°£±Ç¯¤«¤é¸½¹ÔÌ¾¡£