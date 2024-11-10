リバプールvsアストン・ビラ スタメン発表
[11.9 プレミアリーグ第11節](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 80 タイラー モートン
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 9 ジョン・デュラン
FW 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
監督
ウナイ・エメリ
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 80 タイラー モートン
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 9 ジョン・デュラン
FW 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります