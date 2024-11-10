[11.9 プレミアリーグ第11節](アンフィールド)

※29:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 7 ルイス・ディアス

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

控え

GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 3 遠藤航

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 80 タイラー モートン

FW 18 コーディ・ガクポ

監督

アルネ・スロット

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 3 ジエゴ・カルロス

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 24 アマドゥ・オナナ

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 31 レオン・ベイリー

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 25 ロビン・オルセン

DF 5 タイロン・ミングス

DF 22 イアン・マートセン

DF 26 ラマレ ボハルデ

MF 7 ジョン・マッギン

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 44 ブバカル・カマラ

FW 9 ジョン・デュラン

FW 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス

監督

ウナイ・エメリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります