µð¿Í¡¦ÀõÌî¡¡³Ð¸ç¤Î¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¥È¥ì¡×·×²èÃæ¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÃÃ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌî¤¬¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¥È¥ì¡×¤ò·×²èÃæ¤À¡£Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤Î½©µ¨Îý½¬¡£2Ç¯ÌÜ¤Î19ºÐ¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤òÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ü¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¥µ¥Ü¤é¤º¤Ç¤¤ë¤«¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÃÃ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀõÌî¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ï¤¤Ä¤¤¤¾¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤ÆÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤¤Àº¿À½¤¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï8·î¤ËËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂæÆ¬¤â¡¢¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¡È¤É¤¦¤·¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡ÈÂÇ¤Æ¤Ð»È¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡£ÀõÌî¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤ÈÍèÇ¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë