カリアリvsミラン スタメン発表
[11.9 セリエA第12節](サルデーニャ・アレーナ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[カリアリ]
先発
GK 71 アレン・シェリ
DF 3 トンマーゾ・アウジェッロ
DF 6 セバスティアーノ・ルペルト
DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ
DF 28 ガブリエレ・ザッパ
MF 10 ニコラス・ビオラ
MF 14 アレッサンドロ・デイオラ
MF 19 ナディル・ゾルテア
MF 29 A. Makoumbou
MF 77 ジト・ルブンボ
FW 91 ロベルト・ピッコリ
控え
GK 1 G. Ciocci
GK 22 シモーネ・スクフェット
DF 23 マテウシュ ヴィエテスカ
DF 33 アダム・オベルト
DF 37 Paulo Azzi
MF 16 M. Prati
MF 18 ラズバン・マリン
MF 21 ヤクブ・ヤンクト
MF 70 ジャンルカ・ガエターノ
FW 9 ジャンルカ・ラパドゥーラ
FW 30 レオナルド・パボレッティ
FW 80 キングストン・ムタンドワ
FW 97 マッティア・フェリチ
監督
ダビデ・ニコラ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 73 F. Camarda
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
※26:00開始
<出場メンバー>
[カリアリ]
先発
GK 71 アレン・シェリ
DF 3 トンマーゾ・アウジェッロ
DF 6 セバスティアーノ・ルペルト
DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ
DF 28 ガブリエレ・ザッパ
MF 10 ニコラス・ビオラ
MF 14 アレッサンドロ・デイオラ
MF 19 ナディル・ゾルテア
MF 29 A. Makoumbou
MF 77 ジト・ルブンボ
控え
GK 1 G. Ciocci
GK 22 シモーネ・スクフェット
DF 23 マテウシュ ヴィエテスカ
DF 33 アダム・オベルト
DF 37 Paulo Azzi
MF 16 M. Prati
MF 18 ラズバン・マリン
MF 21 ヤクブ・ヤンクト
MF 70 ジャンルカ・ガエターノ
FW 9 ジャンルカ・ラパドゥーラ
FW 30 レオナルド・パボレッティ
FW 80 キングストン・ムタンドワ
FW 97 マッティア・フェリチ
監督
ダビデ・ニコラ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 73 F. Camarda
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります