[11.9 セリエA第12節](サルデーニャ・アレーナ)

※26:00開始

<出場メンバー>

[カリアリ]

先発

GK 71 アレン・シェリ

DF 3 トンマーゾ・アウジェッロ

DF 6 セバスティアーノ・ルペルト

DF 24 ホセ・ルイス・パロミノ

DF 28 ガブリエレ・ザッパ

MF 10 ニコラス・ビオラ

MF 14 アレッサンドロ・デイオラ

MF 19 ナディル・ゾルテア

MF 29 A. Makoumbou

MF 77 ジト・ルブンボ

FW 91 ロベルト・ピッコリ

控え

GK 1 G. Ciocci

GK 22 シモーネ・スクフェット

DF 23 マテウシュ ヴィエテスカ

DF 33 アダム・オベルト

DF 37 Paulo Azzi

MF 16 M. Prati

MF 18 ラズバン・マリン

MF 21 ヤクブ・ヤンクト

MF 70 ジャンルカ・ガエターノ

FW 9 ジャンルカ・ラパドゥーラ

FW 30 レオナルド・パボレッティ

FW 80 キングストン・ムタンドワ

FW 97 マッティア・フェリチ

監督

ダビデ・ニコラ

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 28 マリック・ティアウ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 21 サムエル・チュクウェゼ

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 73 F. Camarda

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 23 フィカヨ・トモリ

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

パウロ・フォンセカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります