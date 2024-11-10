＜個人投資家の予想＞ 11月10日 00時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(2586) フルッタ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3696) セレス 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(8214) ＡＯＫＩＨＤ 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(7908) ＫＩＭＯＴＯ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(2586) フルッタ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3696) セレス 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(8214) ＡＯＫＩＨＤ 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(7908) ＫＩＭＯＴＯ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS