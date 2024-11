【HG ゴジラ 怪獣総進撃編】11月第3週 発売価格:1回500円

バンダイは、ガシャポン「HG ゴジラ 怪獣総進撃編」を11月第3週に発売する。価格は1回500円。

ゴジラ70周年、HGシリーズ30周年を記念して豪華ラインナップのガシャポンフィギュアが登場する。ラインナップは、「ゴジラ」、「ラドン」、「バラゴン」、「ゴロザウルス」の全4種となっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。