宇多田ヒカル、ライブ上映イベント全会場で衣装展示！東京・名古屋会場の期間延長も決定

■ライブ上映イベント『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』は、11月20日の大阪を皮切りに順次、全国の映画館で開催!

11月20日の大阪を皮切りに順次、全国の映画館で開催される宇多田ヒカルのライブ上映イベント『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』。

このたび販売が好調なことを受け、東京会場(新宿ピカデリー)を2025年1月16日まで、名古屋会場(ミッドランドスクエア シネマ)を12月11日まで期間延長することが決定した。延長分のチケットは11月20日22時より発売開始となる。

さらに、全会場で、宇多田ヒカルが『SCIENCE FICTION TOUR 2024』で実際に着用した衣装が展示されることが決定。

Spiber開発のあらたなプロテイン繊維「Brewed Protein(TM)ファイバー」を使用したこちらの衣装は、デザイナー宮前義之率いる「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」チームが制作を手掛けた。その他、イベント詳細は特設サイトで。

なお、『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』各会場の開催前日にはStation Headにて、ライブのセットリストをテーマにしたリスニングパーティーも開催される。

また、『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の映像は、11月10日16時30分よりU-NEXTにてライブ配信される。

U-NEXTでは、宇多田ヒカル初の全国ツアー『BOHEMIAN SUMMER 2000』と、デビュー5周年記念ライブ『Utada Hikaru in Budokan ヒカルの5』、さらにこれまでのシングル、アルバム曲のMVを11月のライブ配信に先駆けて配信中。

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ra『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/livechronicles/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/