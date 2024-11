心地よい香り漂うトータルビューティブランド「FIT YOUR SKIN」、日本の店頭販売開始

シンビジャパンは、心地よい香りに癒されながら、敏感肌にも優しい(※)スキンケア「FIT YOUR SKIN」の日本での店頭販売を、11月より順次展開していく。店頭情報は順次発表予定だ。

専門の調香師による香りで日常に休息を

「FIT YOUR SKIN」は、親会社であるホテルスカイパーク全店で提供されるアメニティとして生まれた。スキンケア製品からヘアケア製品まで、トータルビューティブランドとして展開中だ。

「FIT YOUR SKIN」では、製品が肌に与える効果はもちろん、使用する瞬間が日常の中の小さな休息となることに大きな意味を置いている。休息の媒介として香りを重要視しており、「Remembered for one's scent」というモットーを中心に製品を開発。フランスISIPCSA出身のイサミ調香師が直接ブレンドした香りを使用しており、製品別に固有の香りを開発している。

香りまで魅力的な製品こそが「FIT YOUR SKIN」のシグネチャーであり、アイデンティティだ。

「FIT YOUR SKIN」の日本展開の背景

「FIT YOUR SKIN」は、ホテルスカイパークのウェルカムギフトとして、基礎化粧品が提供されてきた。

その中で、ホテルの主な顧客である日本の利用者から反応がよかったそう。韓国のホテルに販路網を拡張したところ、特に既存の化粧品とは違うきれいなデザインと親しみやすい香りが高く評価されたという。

こうした背景から、「FIT YOUR SKIN」は日本での展開を決定。繊細さと確かな土台をもとに、誰にでもフィットする製品を目指し、日本の人々に届けたいとしている。

シンビジャパンについて

シンビジャパンは、東京都墨田区に本社を構え、化粧品の製造・販売、韓国化粧品・生活健康・美容雑貨の関連輸入および卸小売業などを展開している企業。取り扱う商品は、美容雑貨やヘアケア商品、健康食品など幅広い。

同社は、人とは違う体質・デリケートな肌・ダメージ肌でも安心して使えるような商品を目指し、化粧品や健康食品作りに取り組んでいる。

心地よい香りに癒されながらケアができる!「FIT YOUR SKIN」のアイテムをチェックしてみては。

シンビジャパン公式サイト:http://shinbee-japan.com

シンビジャパン公式Instagram:https://www.instagram.com/shinbeejapan

※アレルギーテスト済みだが、全ての人にアレルギーが起きないというわけではない

(Higuchi)