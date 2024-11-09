[11.9 プレミアリーグ第11節](モリニュー・スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 15 クレイグ・ドーソン

DF 24 トティ

MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 5 マリオ・レミナ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 21 パブロ・サラビア

MF 22 ネウソン・セメド

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 31 サム・ジョンストン

DF 2 マット・ドハーティ

DF 46 アルフィー ポンド

MF 7 André

MF 20 トミー ドイル

MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド

FW 19 ロドリゴ・ゴメス

FW 26 Carlos Forbs

FW 29 ゴンサロ・ゲデス

監督

オニールガリー

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 ライアン・マニング

DF 5 ジャック・スティーブンス

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 7 ジョー・アリボ

MF 9 アダム・アームストロング

MF 10 アダム・ララーナ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

FW 19 キャメロン・アーチャー

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 15 ネイサン・ウッド

DF 16 菅原由勢

MF 26 レスリー・ウゴチュク

MF 27 サミュエル・アモ・アメヤウ

MF 33 タイラー・ディブリング

FW 17 ベン・ブレアトン

FW 32 ポール・オヌアチュ

監督

マーティンラッセル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります