ウォルバーハンプトンvsサウサンプトン スタメン発表
[11.9 プレミアリーグ第11節](モリニュー・スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 クレイグ・ドーソン
DF 24 トティ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 5 マリオ・レミナ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 21 パブロ・サラビア
MF 22 ネウソン・セメド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 2 マット・ドハーティ
DF 46 アルフィー ポンド
MF 7 André
MF 20 トミー ドイル
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 26 Carlos Forbs
FW 29 ゴンサロ・ゲデス
監督
オニールガリー
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 ライアン・マニング
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 7 ジョー・アリボ
MF 9 アダム・アームストロング
MF 10 アダム・ララーナ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
FW 19 キャメロン・アーチャー
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 27 サミュエル・アモ・アメヤウ
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
マーティンラッセル
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 クレイグ・ドーソン
DF 24 トティ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 5 マリオ・レミナ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 21 パブロ・サラビア
MF 22 ネウソン・セメド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
GK 31 サム・ジョンストン
DF 2 マット・ドハーティ
DF 46 アルフィー ポンド
MF 7 André
MF 20 トミー ドイル
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 26 Carlos Forbs
FW 29 ゴンサロ・ゲデス
監督
オニールガリー
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 ライアン・マニング
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 7 ジョー・アリボ
MF 9 アダム・アームストロング
MF 10 アダム・ララーナ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
FW 19 キャメロン・アーチャー
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 16 菅原由勢
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 27 サミュエル・アモ・アメヤウ
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
マーティンラッセル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります