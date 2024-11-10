S・パウリvsバイエルン スタメン発表
[11.9 ブンデスリーガ第10節](ミレントア・シュタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ ヴァシリ
DF 2 M. Saliakas
DF 3 K. Mets
DF 5 H. Wahl
DF 8 E. Smith
DF 21 ラース リツカ
MF 7 ジャクソン アーヴァイン
MF 16 カルロ・ブカルファ
MF 17 ダポ・アフォラヤン
MF 29 M. Guilavogui
FW 11 ヨハネス エッゲシュタイン
控え
GK 32 エリック ウールシュレーゲル
DF 4 ダヴィド・ネメス
DF 14 フィン・スティーブンス
DF 25 A. Dźwigała
DF 42 M. Schmitz
MF 10 ダネル シナニ
MF 20 E. Ahlstrand
MF 39 ロベルト ヴァーグナー
FW 19 A. Albers
監督
ブレッシンアレクサンダー
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 49 A. Aznou
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
※23:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ ヴァシリ
DF 2 M. Saliakas
DF 3 K. Mets
DF 5 H. Wahl
DF 8 E. Smith
DF 21 ラース リツカ
MF 7 ジャクソン アーヴァイン
MF 16 カルロ・ブカルファ
MF 17 ダポ・アフォラヤン
MF 29 M. Guilavogui
FW 11 ヨハネス エッゲシュタイン
GK 32 エリック ウールシュレーゲル
DF 4 ダヴィド・ネメス
DF 14 フィン・スティーブンス
DF 25 A. Dźwigała
DF 42 M. Schmitz
MF 10 ダネル シナニ
MF 20 E. Ahlstrand
MF 39 ロベルト ヴァーグナー
FW 19 A. Albers
監督
ブレッシンアレクサンダー
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 49 A. Aznou
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります