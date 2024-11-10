[11.9 ブンデスリーガ第10節](ミレントア・シュタディオン)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ ヴァシリ

DF 2 M. Saliakas

DF 3 K. Mets

DF 5 H. Wahl

DF 8 E. Smith

DF 21 ラース リツカ

MF 7 ジャクソン アーヴァイン

MF 16 カルロ・ブカルファ

MF 17 ダポ・アフォラヤン

MF 29 M. Guilavogui

FW 11 ヨハネス エッゲシュタイン

控え

GK 32 エリック ウールシュレーゲル

DF 4 ダヴィド・ネメス

DF 14 フィン・スティーブンス

DF 25 A. Dźwigała

DF 42 M. Schmitz

MF 10 ダネル シナニ

MF 20 E. Ahlstrand

MF 39 ロベルト ヴァーグナー

FW 19 A. Albers

監督

ブレッシンアレクサンダー

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 レロイ・サネ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 49 A. Aznou

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります