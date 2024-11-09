ÎáÏÂ¤Î¾®Ìø¤æ¤¤Ë¾×·â¡¡£´£²ºÐ¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÊ·°Ïµ¤¥²¥ÊÑ¡Ö¤«¤Ã¤±¡Á¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡¼¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¤æ¤¡Ê£´£²¡Ë¤¬£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Ã¡£º£²ó¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ë»£¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Î¤ê¤Ô¡¼¡¢¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤æ¡¼¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¡ÖÄÁ¤·¤¯°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢µÇ°¤Ë¤ª¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹õÈ±¤ò¥Ó¥·¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¡¢Ä¹¤á¤ÎÁ°È±¤ò¥µ¥é¥ê¤È²¼¤í¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾®Ìø¤Ï¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥¹¤ò¿ô¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á£Ù£ï£õ¡¡£÷£å£ò£å¡¡£í£é£î£å¡Á¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡££´£²ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤ÏÈ´¤±¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¹õÈ±Èþ½÷¤ËÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤æ¤¤Á¤ã¤ó¡¡¤«¤Ã¤±¡Á¡×¤È¶ÄÅ·¡£¡Ö¤Þ¤¿°ìÃÊ¤È¤ªåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡¼¡×¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£