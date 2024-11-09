¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ã¡ÛÅÚ²°ÃÒÂ§¡¡£Ó£Ç¤òÀ©¤·¤¿¿åÌÌ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î£Çµ¡ÖÆôºê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£°Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÚ²°ÃÒÂ§¡Ê£³£¹¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤¤¤¿£²£¸¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨¤³¤½£³£±¡ó¤À¤¬¡¢¶á¶·¤Ï¿ô»ú°Ê¾å¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¹¥Ä´µ¡¡£Á°¸¡¤Ç¤â¡ÖÈÉ¤Ç¤Ï°ì½ï¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Á°Àá¤Î½»Ç·¹¾¤Ïµ¯¤³¤·¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤½¤Îµ¯¤³¤·¤Ï¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤È¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ú¥é¤Ï°¤¤·Á¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÉý¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢ÈùÄ´À°¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ïº£Ç¯£¶·î¤Î¡Ö¥°¥é¥Á¥ã¥ó¡×¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¡£¡Ö¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹Æü»þÅÀ¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï£±£²°Ì¡£¡ÖºÇ¶áÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¾Þ¶â¤ò¾å¾è¤»¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£