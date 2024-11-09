◇スポニチ後援第22回鈴木規夫エンジョイゴルフin大分（2024年11月9日 大分県別府市 城島高原ゴルフクラブ）

男子プロゴルフ国内通算20勝を挙げ、1976年全英オープン10位の快挙を果たした鈴木規夫（73＝オハヨー乳業）による青少年健全育成と地域活性化を目的としたゴルフイベントが開催された。

地元・大分をはじめ全国各地から149人が参加し、前半9ホールのネット競技（ダブルペリア方式）で争われ、伊藤進選手がネット33・0（グロス45、ハンデ12・0）で優勝した。ジュニアの部は男子が池田洸祐（大分高2年）が1アンダー、71で首位に並んだ伊東海太（大分高1年）とのプレーオフを制して初優勝。同女子は平畑佳子（大分・柳ケ浦高3年）が4アンダー、68の好スコアで昨年に続く連覇を果たした。

【エンジョイゴルフ上位成績】

▽一般（9ホールネット競技）（1）伊東進33・0（45、12・0）（2）小佐古哲哉33・2（44、10・8）（3）吉岡一郎34・2（39、4・8）

（スコアはネット、カッコ内はグロス、ハンデ、同スコアはハンデ順・年長者上位）

▽ジュニア男子（18ホールスクラッチ競技）（1）池田洸祐71（35・36）（2）伊東海太71（36・35）（3）伊東湊73（37・36）

▽同女子（1）平畑佳子68（33・35）（2）松下可育70（36・34）（3）川部日向72（37・35）

（カッコ内はアウト、イン、男子優勝はプレーオフによる）