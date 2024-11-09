四国で一時“大規模停電”　約25万戸　愛媛で約10万戸　徳島で約9万戸　高知で約5万4000戸　香川で約4300戸　原因調査中【停電エリア一覧】

四国電力送配電によりますと、11月9日午後9時点で、徳島・愛媛・高知・香川で計25万戸で停電が発生。原因は調査中としています。なお、午後9時45分時点で、停電戸数は10戸未満となっています。



▼停電発生エリア（9日午後9時時点）

【徳島県】約90,500戸

徳島市（約2万1100）、鳴門市（約2,600戸）、阿波市（約2,800戸）、美馬市（約5,100戸）、三好市（約1,500戸）、名西郡石井町（約4,800戸）、名西郡神山町（約300戸）、板野郡松茂町（約7,100戸）、板野郡北島町（約8,900戸）、板野郡藍住町（約17,800戸）、板野郡板野町（約7,000戸）、板野郡上板町（約5,900戸）、美馬郡つるぎ町（約5,700戸）、三好郡東みよし町（約100戸）





【愛媛県】約105,200戸松山市（約13,500戸）、今治市（10戸未満）、宇和島市（約1,800戸）、八幡浜市（10戸未満）、新居浜市（約100戸）、西条市（約35,700戸）、大洲市（約26,600戸）、伊予市（約3,800戸）、西予市（約1,400戸）、東温市（10戸未満）、上浮穴郡久万高原町（約1,400戸）、上浮穴郡久万高原町（約1,400戸）、喜多郡内子町（約10,600戸）、北宇和郡松野町（約2,600戸）、北宇和郡鬼北町（約6,800戸）、南宇和郡愛南町(約300戸)【高知県】約54,900戸宿毛市（約13,100戸）、土佐清水市（約9,800戸）、四万十市（約23,000戸）、吾川郡いの町（約50戸）、幡多郡大月町（約3,900戸）、幡多郡三原村（約1,200戸）、幡多郡黒潮町（約3,800戸）【香川県】約4,300戸東かがわ市（約4,300戸）