「Breaking Thru the Line」PVサムネイル(C)︎LAPONE GIRLS

来週13日に2ndシングル『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』のリリースが迫るガールズグループ IS:SUE(イッシュ)が収録曲の中から「Breaking Thru the Line」のPerformance Videoを公開。ハードなHIPHOPダンスをエネルギッシュに踊りあげた。

【動画】公開されたIS:SUE「Breaking Thru the Line」Performance Video IS:SUEは11月13日2ndシングル『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』と共に初のカムバックを果たす。メンバーのYUUKIが初めてラップ作詞を担当した「Breaking Thru the Line」の配信も先日開始され、新たな航海の幕開けを告げるかのようなサウンドメイクやフレーズに合わせて、メンバー全員がラップにも挑戦。SNSでは、「君は君 誰でもない 何も恐れず今 Breaking Thru the Line」と、ど直球に背中を押してくれる歌詞に「ライブで一緒に歌いたい!」などの声や反響が上がり、「また違うIS:SUEをありがとう!」「可能性が無限大すぎる」と本楽曲に対し反響を集めた。

そんな新たなIS:SUEを魅せた楽曲、「Breaking Thru the Line」のPerformance Videoが到着。今作シングルのコンセプトにちなんで、人と少し変わっている自分や疎外感を、溌剌としたパフォーマンスと対比的に描いており、多様に移り変わるメンバーの表情と合わせて様々な楽しみ方ができるPVに仕上がっている。今回、アクロバティックなダンスにもチャレンジしているとのこと。