R・マドリーvsオサスナ スタメン発表
[11.9 ラ・リーガ第13節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
FW 15 ルベン・ペーニャ
FW 17 アンテ・ブディミル
FW 19 ブライアン・サラゴサ
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
DF 2 ナチョ・ビダル
DF 4 ウナイ・ガルシア
DF 5 ホルヘ・エランド
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 16 モイ・ゴメス
MF 18 イケル・ムニョス
MF 21 ハビエル・マルティネス
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 20 ホセ・アルナイス
FW 27 イケル・ベニト
監督
ダニエル ペンダン
※22:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
FW 15 ルベン・ペーニャ
FW 17 アンテ・ブディミル
FW 19 ブライアン・サラゴサ
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
DF 2 ナチョ・ビダル
DF 4 ウナイ・ガルシア
DF 5 ホルヘ・エランド
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 16 モイ・ゴメス
MF 18 イケル・ムニョス
MF 21 ハビエル・マルティネス
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 20 ホセ・アルナイス
FW 27 イケル・ベニト
監督
ダニエル ペンダン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります