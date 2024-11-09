＜個人投資家の予想＞ 11月09日 21時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(2586) フルッタ 東証グロース
(3696) セレス 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3679) じげん 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(7908) ＫＩＭＯＴＯ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(2586) フルッタ 東証グロース
(3696) セレス 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3679) じげん 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(7908) ＫＩＭＯＴＯ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS