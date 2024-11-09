jo0ji（ジョージ）東名阪2マンツアー『馴染』開催決定！共演アーティストは後日発表
■『jo0ji 2man tour 馴染』は、3月7日にUMEDA CLUB QUATTRO、3月14日に名古屋 BOTTOM LINE、3月21日にShibuya Spotify O-EASTで開催！
jo0jiが、2025年3月に東京、名古屋、大阪をまわる2マンツアー『jo0ji 2man tour 馴染』を開催する。
11月9日に大阪・Yogibo META VALLEYで開催した『1st ONEMAN TOUR “漁火”』のファイナル公演で発表した。共演アーティストは後日発表される。
なお、チケットのオフィシャル先行が、1月24日23時59分まで実施中。
ライブ情報
jo0ji 2man tour 馴染
［2025年］
03/07（金）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
03/14（金）愛知・名古屋 BOTTOM LINE
03/21（金）東京・Shibuya Spotify O-EAST
リリース情報
2024.10.30 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ワークソング」
jo0ji OFFICIAL X（旧Twitter）
https://twitter.com/jo0ji3