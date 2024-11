BTS JIN、1stソロアルバム『Happy』のハイライトメドレー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■4曲目の「Falling」には、ONE OK ROCKのメンバーTakaとToruが参加!

BTSのJINが1stソロアルバム『Happy』のハイライトメドレーを公開した。

映像は「Running Wild」のハイライトから始まる。「Running Wild」はニューウェーブサウンドが印象的なブリティッシュロックをベースにしたポップロックジャンル曲。

希望に向かって息が切れるほど走っていこうという明るくて温かいメッセージが込められている。英国の伝説的なポップバンド、Take ThatのGary Barlowがプロデューサーとして参加し、曲の完成度を高めた。

先行公開曲「I’ll Be There」のロカビリーサウンドの次には雄大さが魅力的な「Another Level」が繰り広げられる。オルタナティブロックのようなリズミカルなバンド演奏が胸を高鳴らせる。

ONE OK ROCKのメンバーTakaとToruが参加した「Falling」で雰囲気がガラッと変わる。J-POPの感性を加えたモダンロックの曲で、Toruが直接演奏したギターの音が耳を虜にする。

5曲目の「Heart on the Window(with WENDY)」は、ニューウェーブスタイルが加味されたポップ曲で、K-POPを代表する男女ボーカリストの組み合わせに期待が集まる。

最後を飾る「I will come to you」はアコースティックピアノが奏でるバラード曲。この歌はJINがファンを想いながら直接歌詞を書いたファンソングであり「恋しい」という感情をそっくり盛り込んだ手紙でもある。

11月15日14時にリリースされるJINの1stソロアルバム『Happy』は音楽を通じて 幸せを探す旅路をともにしようというメッセージを届けるバンドサウンドをベースにした6曲を収録。ボーカリストとしてのJINのあらたな魅力に出会うことができる。

(C)BIGHIT MUSIC

リリース情報

2024.10.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I’ll Be There」

2024.11.16 ON SALE

ALBUM『Happy』

韓国発売日:11月15日

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/