¡Ú»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¡¦£Ç·Ýù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡Û¼Æºê½ß¤¬£µÇ¯¤Ö¤ê»ÍÆü»ÔµÇ°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ö·è¾¡¤Ï¡ÄÌÂ¤Ã¤¿¤±¤ÉÃ±µ³¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¡ÖÝù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£¹Æü¡¢£³ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½à·è£±£°£Ò¤Ï»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê£³£°¡áÊ¡°æ¡Ë¤Î¹ë²÷¤Ê´¬¤ÊÖ¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Î¼Æºê½ß¤Ï¡Ê£³£¸¡á»°½Å¡Ë¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î»ÍÆü»ÔµÇ°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûºê¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÌÜÉ¸¤òÆÀ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡Ä¡£µ×¡¹¤Ë¤¯¤é¤Ã¤¿¡Ä¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥é¤¤¡Ä¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¾ÃÌ×¤¹¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Î°ÕÃÏ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤òÎ¥¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¤¤¡Ê¤¢¤Î»Å³Ý¤±¤Ï¡Ë¤Î¤Ï¶¥µ»¼ÔÆÃÍ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÓÃæ¤ÇÀäÂÐ¤ËÈ´¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â£µÅÀ¤âÅÀ¿ôº¹¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢£±£°£·ÅÀ¤Ç¤è¤¯ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿£¶£¸¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤ÎµÇ°Í¥½Ð¡£¡Ö¤â¤¦·ë¹½¡Ê·è¾¡¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»×¤¤»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î£µÇ¯¤Î´Ö¤ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤¦¤Ê¤É¡Ö¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÂÎ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À·è¾¡ÀÚÉä¤À¤±¤Ë¡¢Æâ¿´¤Ï´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏ¸µ£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¤ÏÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡ÖÃ±µ³¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·èÃÇ¡£¤¸¤Ã¤¯¤êµÓ¤ò¤¿¤á¤Æ¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¡£