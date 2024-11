「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

場内のレストランでもクリスマスならではのメニューが提供されています。

今回は、アトラクションタウンにある「森のファンタジアカフェ」で提供されている2種類の季節限定ドリンクと森のモンブランを紹介していきます。

ハウステンボス/森のファンタジアカフェ「European Holy Christmas」メニュー

提供期間:2024年11月6日(水)〜2025年1月6日(月・祝)

提供店舗:ハウステンボス/森のファンタジアカフェ(光のファンタジアシティ)

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

ハウステンボス/光のファンタジアシティにある森のファンタジアカフェでもイベントメニューを提供。

森のファンタジアカフェは色彩が変わる大樹や光のお花畑、リスが木の実を届けてくれる森林など、幻想的な世界が広がる秘密の森はすべてがフォトスポット。

大樹を囲うテーブルは、ドリンクを置くとキレイな花が咲き始めるなど、ドリンクを素敵な思い出として写真に残すことができます、

そんな森のファンタジアカフェでは、2種類の季節限定ドリンクと森のモンブランを提供中!

森のモンブラン クリスマスバージョン

価格1200円

森のモンブランが、クリスマスシーズンならではのかわいいトナカイに!

ショコラ夫人の旧邸で提供されていた人気メニューが楽しめる森のモンブラン。

初の季節限定仕様の見た目にも楽しめるデザートです。

モンブランクリームはオーダーごとにしぼっていて、きめ細かい繊細な味わいが楽しめます。

持ちやすい容器で提供され、店内でも、テイクアウトでも楽しむことができます。

(アレルギー/小麦、乳、卵、くるみ)

クリスマス黒みつミルクティー

価格1000円

かわいらしい森のクリスマスをイメージしたドリンク。

まるでクリスマスツリーのような緑色の抹茶クリームがたっぷり!

抹茶と黒みつの和風な味が魅力です☆

クリスマスキャラメルアーモンド

価格1000円

キャラメルアーモンドはかわいい雪だるまのチョコレートをトッピング。

ほっこり香ばしい味わいが楽しめます。

(アレルギー/小麦、乳)

非日常世界が広がる本格的なヨーロッパのクリスマスとなったハウステンボスで楽しめる、大切な人と一緒に忘れられない特別なホリデーシーズン。

森のモンブランがトナカイ仕様に!ハウステンボス/森のファンタジアカフェ「European Holy Christmas」メニューの紹介でした。

