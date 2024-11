11月1日東京・渋谷WWW X、9日大阪・Yogibo META VALLEYにて、jo0jiが自身初のワンマンツアー『jo0ji 1st ONEMAN LIVE 漁火』を開催した。本稿では、東京公演をレポートする。なお、jo0ji×imase×なとりの3マンライブ『Juice』が、2月11日大阪・Zepp Namba、2月16日東京・Zepp Hanedaにて開催決定。現在、オフィシャル二次先行受付中(11月10日23:59まで)。

歌とは何か。歌は何のためにあるのか。大げさに聞こえるかもしれないが、そんなことを教えてくれる「歌」がずっと降り注がれるライブだった。現在も鳥取の漁港で働きながら音楽活動を加速させている、シンガーソングライター・jo0ji。私は初めてこの歌を耳にしたときから、今の世の中のどこにも鳴ってない歌だ、と思った。吉田拓郎、中島みゆき、忌野清志郎などをルーツにするjo0jiの歌は、日本のフォークやブルース、ロックンロールを感じさせるものであり、それでいて、時代の耳と心にじんわりと染み込むものである。『jo0ji 1st ONEMAN LIVE 漁火』にはKing Gnu、MILLENNIUM PARADE、Tempalayなどのアートワークやライブ演出などでもお馴染みのクリエイティブユニット・Margtが参加。楽曲を深く汲み取ったうえで制作された、海・光・街などを表した映像や、生カメにリアルタイムでエフェクトをかけてjo0jiを映し出す手法など、演出も素晴らしかった。開場中から、ステージ前のフロアだけでなく、バーカウンターのあるロビーやお手洗いの中まで海の音が流れていたり、エントランスにはjo0jiオリジナルの大漁旗や実家から持ってきた漁網が飾られていたりと、jo0jiのルーツとこの日のテーマである『漁火』を表現するために、細部まで作り込まれていたことが印象的だった。会場に足を踏み入れた瞬間から最後の拍手が鳴り止むまで、jo0jiやMargtの「ライブ」にかけるクリエイティブの深度が見えた。Photo by Ayumu KosugiPhoto by Ayumu Kosugi『漁火』のテーマについては、ライブの中でjo0jiがこう語った。「海の近くに住んでいて、家から夜になると漁火が見えるんですけど。音楽をやり始めてから憧れの人と会う機会が増えて、俺が岸から見ていた”光”みたいな人たちと一緒にやるようにもなった。俺も光る側に立ったのかもしれない、漁火になれるよう頑張る、みたいな意気込みでこのタイトルをつけました」Photo by Ayumu Kosugiオープニングは、昭和のラジオ音声で「(前略)水平線の向こう、白んだ空の先、漁火に照らされるあんたの影を見た。”こんな具合になったのはきっとあんたのパンクをみたから ロック・アンド・ロールするには大口叩いてみることだな”。俺は今、誰よりも遠くへ行ける気がしている」と、jo0jiの紹介が流れる(これはjo0jiが活動初期から使っているプロフィールテキストであり、当時から「漁火」という言葉が使われていたことに改めて気づく)。漁火が海の水面に伸びている映像を映し出し、最新曲「ワークソング」からスタート。右手でスタンドマイクを握り、左手はズボンのポケットに突っ込み、目をつむりながら首を少し左側に傾けて、一つずつ言葉を発するjo0ji。1番はギター、ピアノ、キックの音だけに乗って歌を紡ぐ。その姿に、その歌に、吸い込まれていく。そして2番に入るとバンドサウンドが勢いよく鳴り響き、フロアにいる人たちの緊張を一気にほぐしして巻き込んでいく。2番の終わりでラッパが鳴り、3拍子のリズムへと突入。このあと続く楽曲でもjo0jiは多彩なサウンドで魅せてくれたが、1曲目からそれが凝縮されていた。Photo by Ayumu Kosugi「ワークソング」は最新曲にして、jo0jiが表現するテーマが全部詰まったような曲でもある。先日公開したインタビュー(これまでjo0jiを知らなかった人からも「発言に感動した」とコメントをたくさんいただくほどの反響で、未読の方には是非とも読んでいただきたい)では、「死」と共存しながら生きること、人間には優しさがあるはずだと信じる姿勢、まるで決められているかのような世の中の流れに逆らってみる勇気、自分の心の灯りや夢を誰かから吹き飛ばされないように守ること、とにかく「大丈夫」「生きてゆけ」と音楽を通して伝えようとする想いなどを語ってくれたが、「不屈に花」から今に至るまでに通底している彼の信念がすべて凝縮して表現されているような一曲だ。そんなjo0jiの象徴であるような曲から、初のワンマンは幕を開けた。オーディエンスの心と声を完全に解放させたそこからすべての持ち曲に加えて、YouTubeやTikTokにデモを公開している楽曲を4曲と未発表曲2曲、計18曲を披露。曲を重ねるごとにjo0jiの「歌」の力はどんどん増していき、その魅力に全身を奪われるようだった。Photo by Ayumu Kosugi”貴方”が生きていることを讃えて優しい気持ちを取り戻させてくれる「ランタン」では会場に集まったすべての人と手をつなぐかのような歌の包容力が爆発し、かと思えば、冒頭から4つ打ちになるアレンジが施されたライブバージョンの「眼差し」では、jo0jiの存在がステージ上で「孤」に見えた。jo0jiの曲は、友達に宛てる手紙のようなものあれば、彼自身の吐露を見させてもらうようなものもあって、それが「つながり」と「孤」が表出するもととなっているのだとは思うが、そもそも誰かと一緒に盛り上がれたと思えば孤独になるのが現実そのものであり、その対比を行き来できるjo0jiの歌に、とにかく心が揺さぶられていた。Photo by Ayumu Kosugi本編最後の3曲も、圧巻だった。地面の水たまりに街の光が映る景色を背負いながら語りかけるように歌った「雨酔い」、社会でバッテンを付けられそうになった友達に向けて”言葉なんかに/吹かれて消えるような光ではない”などと、説教くさくなく心にスッと入る言葉で「大丈夫だから」と伝える、jo0jiにとっての始まりとなった名作「不屈に花」、最後は映画のエンドロールのように壮大に広がっていく音とともに幕を閉じた「駄叉」。これは友人の失恋をきっかけに書いた曲だというが、jo0jiの死生観が溢れ出ていたこの日のステージの締めくくりとして聴くと、”この胸の痛みを、/日々に溶かして/空に撒いて、/空のひとつでも咲かせましょうか”などから、インタビューで語ってくれた「誰かの死は”乗り越える”ものでものなく、そういうものだと共存していくこと」といった彼の深い想いまでも垣間見えた。Photo by Ayumu Kosugiアンコールでは、これからも自分を見失わずに音楽を作っていく意志を込めた新曲を届けた。そして、最後の「≒」がまた素晴らしかった。情けなさもどうにもならんことも撒き散らして、それでも人間の愛おしさを歌う。”一切合切放り出したっていいよ/いつまで俺が味方でいよう”から始まるラストスパートはあまりにエモーショナルで、オーディエンスの心と声を完全に解放させている空気がフロアに充満していた。「歌」とは、社会や人間のリアルを映し出すもの。聴き手の心を在るべき場所へとそっと戻してくれるもの。明日を生きるきっかけと指針をくれるもの。jo0jiの歌とはまさにそういったものであり、この先もきっと多くの人の人生を、心の深いところから支えるのだろうと私は感じている。Photo by Ayumu Kosugi<INFORMATION>FM802 35th Anniversary ”Be FUNKY!!” × Juice Supported by Rolling Stone Japan2025年2月11日(火・祝)大阪・Zepp NambaJuice supported by Rolling Stone Japan2025年2月16日(日)東京・Zepp Haneda出演:imase、jo0ji、なとりオフィシャル二次先行:2024年11月5日(火)18:00〜2024年11月10日(日)23:59https://cccmusiclab.com/Juice2025jo0ji『ワークソング』配信中https://jo0ji.lnk.to/Worksong『jo0ji 2man tour 馴染』2025年3月7日(金)大阪・梅田 CLUB QUATTRO2025年3月14日(金)愛知・名古屋 BOTTOM LINE2025年3月21日(金)東京・Shibuya Spotify O-EASTチケット料金:¥6000 ※ドリンク代別途※小学生以上有料/未就学児童入場不可オフィシャル先行:2024年11月9日(土)21:00〜11月24日(日)23:59https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji