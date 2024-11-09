『with MUSIC』次回放送は「ダンス」をテーマにした2時間スペシャル！出演者ラインナップも発表

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■「学校で踊る！ダンスソング50選」には、三代目J SBのNAOTO、山下健二郎、岩田剛典、Travis Japanの松田元太、松倉海斗らが登場！

11月16日の日本テレビ『with MUSIC』は、「ダンス」をテーマに19時からの2時間スペシャルで放送。出演アーティストおよび歌唱楽曲も発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

ano「ちゅ、多様性。」「許婚っきゅん」

荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」「Baby don’t cry」

日向坂46「ドレミソラシド」

超特急「AwA AwA」

東方神起「Why?（Keep Your Head Down）」「SWEET SURRENDER」

「学校で踊る！ダンスソング50選」では、TRFのSAMとDJ KOO、三代目 J SOUL BROTHERSのNAOTOと山下健二郎と岩田剛典、Travis Japanの松田元太と松倉海斗、そして日米でダンサー、振付師として活躍するTAKAHIROと、日本を代表するダンサーが集結。いま、学校で踊られているダンスソングが明らかとなる。

NAOTO、山下、岩田と松田、松倉がスタジオで披露したダンスソングとは？

また、「大ヒット！ダンスソングメドレー」では、豪華6曲をスペシャルメドレーでお届け。

ゴールデンボンバーは4年連続で『NHK紅白歌合戦』で披露した大ヒット曲「女々しくて」、日向坂46はBillboard JAPAN HOT100の1位にもランクインした代表曲「ドレミソラシド」、荻野目洋子は往年の名曲「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」をパフォーマンス。

三代目 J SOUL BROTHERSはリリースした同年にレコード大賞を受賞し、累計ストリーミング数1.5億超えの大ヒット曲「R.Y.U.S.E.I.」、東方神起はパワフルなダンスパフォーマンスが魅力な「Why?（Keep Your Head Down）」、超特急はポジティブな最新曲「AwA AwA」を披露する。

さらに、三代目 J SOUL BROTHERSは最新曲で、恋の終わりと涙を歌った切ないミディアムバラード「Baby don’t cry」を披露。

anoはTVアニメ『チェンソーマン』第7話のエンディングテーマとなったヒット曲「ちゅ、多様性。」とTVアニメ『らんま1/2』のオープニングテーマとなっている最新曲の「許婚っきゅん」を『らんま1/2』のアニメ映像とともにスペシャルパフォーマンス。

東方神起は最新曲の「SWEET SURRENDER」を届ける。

番組情報

日本テレビ『with MUSIC』2時間スペシャル

11/16（土）19:00～20:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演アーティスト（五十音順）：ano、荻野目洋子、ゴールデンボンバー、三代目 J SOUL BROTHERS、日向坂46、超特急、東方神起

スタジオゲスト：SAM（TRF）、DJ KOO（TRF）、TAKAHIRO、NAOTO（三代目 J SOUL BROTHERS）、山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、松倉海斗（Travis Japan）、松田元太（Travis Japan）

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/