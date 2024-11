11月9日 連載開始

講談社は11月9日、マンガ「それでも明日も彼氏がいい」の連載をヤンマガWebにて開始した。

本作はヤンマガWebにて「カラミざかり ボクのほんとと君の嘘」を手掛けていた御池慧氏による作品。連載開始にあわせて第3話までが公開されており、11月9日現在第1話が無料、第2話と第3話が90ポイント(第2話は「待つと無料‥‥!対象」)にて公開されている。以降は毎週土曜更新予定。

【それでも明日も彼氏がいい】

ヤンマガWebで『カラミざかり ボクのほんとと君の嘘』を連載していた御池慧の最新作! 宏平と茉子はラブラブなカップル! でも茉子はなかなかエッチしてくれないことに、宏平は悩んでいた。そんなある日、茉子から提案されたのは、相手を交換したエッチだった! 新しいインモラルの扉が開く衝撃作!

第1話のページ

第2話のページ

第3話のページ

