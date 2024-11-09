»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍ¤Ï3²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¡¥Á¥§¥³Àï¤Ç2»Í»àµå¡Ä¥×¥ì¥ß¥¢12ËÜÈÖ¤Ø¡¢ÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹
¡¡¡þ¶¯²½»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡½¥Á¥§¥³¡Ê2024Ç¯11·î9Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡presents¡¡Âè3²ó¡¡WBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤ËÎ×¤àÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï9Æü¡¢¶¯²½»î¹ç¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê22¡áÃæÆü¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢3²ó¡¢50µå¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÈËÜÈÖ¤òÁ°¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤ÎV¡¦¥á¥ó¥·¥¯¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥¨¥¹¥«¥é¤ò°ì¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ©µå¤¬°ìÄê¤»¤º¡¢µð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤·¤¿¥Õ¥ë¥×¤Ë¤Ë¥«¥¦¥ó¥È2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î6µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤òº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¦¥Á¥§¥ë¥Ù¥ó¥«¤Ë¤ÏÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£1¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¤Î¥×¥í¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬È´¤±¤Æ»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¾µå¡¢ÊÑ²½µå¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏËÜÍè¤Î¾õÂÖ¤Ë¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤âÀèÆ¬¤Î¥·¥ó¥Ç¥ë¥«¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ÏÍÞ¤¨¤¿¡£·ë¶É3²ó¤Ë¤âÀèÆ¬¤ÎV¡¦¥á¥ó¥·¥¯¤Ë±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¸åÂ³¤«¤é¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢3²ó¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç1»Íµå¡¢1»àµå¤Ç1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï9·î29Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î°ìÀï¤Ç¡¢·ë²Ì¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â¶¶¹¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£23Ç¯3·î¤ÎWBC¤Ë20ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÉ¸æÎ¨1¡¦38¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¤±¦ÏÓ¤Î½ÐÍè¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤ÎÀï¤¤¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÏÀ¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊWBSC¡Ë¼çºÅ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì12°Ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï15Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤Ï½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¤Æ3°Ì¡¢19Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂè3²óÂç²ñ¤Ï11·î10Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·è¾¡¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï6¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏBÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢13Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2ÀïÌÜ°Ê¹ß¤ÏÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢21Æü¤«¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¢3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£