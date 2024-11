KANA-BOON『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場！「途中、邪魔が入りますが歌を聴いてください」（谷口鮪）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「緊張感のある中、やり甲斐のある挑戦が出来ました」(遠藤昌巳)

KANA-BOONが1月9日の20時に公開の『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場し、「ソングオブザデッド」を披露。

「ソングオブザデッド」は2023年9月にリリースされ、アニメ『ゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~』のオープニングテーマに起用。ストリーミング再生数4,000万回を超えるKANA-BOONの代表曲のひとつだ。

『FLASH THE FIRST TAKE』は『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかで、60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画で、今回は谷口鮪(Vo、Gu)、遠藤昌巳(Ba)の2名ともに出演。遠藤昌巳の『THE FIRST TAKE』シリーズへの出演は今回が初となる。

