ÊÄ·Ð¸å¤ÎÈîËþ¤Ï¡ÖÆý¤¬¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡©Æý¤¬¤óÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ÎQ¡õA¤Þ¤È¤á
ÆüËÜ¿Í¤Î½÷À¤¬¤«¤«¤ë¤¬¤ó¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆý¤¬¤ó¡£¡ÖÆýË¼¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Øí´µ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤¬¤ó¸¦ÍÌÀÉÂ±¡ÆýÁ£¥»¥ó¥¿¡¼°åÄ¹¤ÎÊÒ²¬ÌÀÈþÀèÀ¸¤ËÆý¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Æý¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤È¥á¥«¥Ë¥º¥à
Øí´µ¤·¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÆý¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¡×¡£¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡üQ¡§½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÈÆý¤¬¤ó¤Î´Ø·¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
A¡§¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹
Æý¤¬¤ó¤Ï¡¢ÆýË¼¤Î¡ÖÆýÁ£¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£ÆýÁ£ºÙË¦¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤ÆÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»É·ã¤¬Â¿¤¤¤Û¤É°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¬¤ó²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Ï·î·Ð¼þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍñÁã¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½éÄ¬¤¬Áá¤¤¡¢ÊÄ·Ð¤¬ÃÙ¤¤¡¢½Ð»º·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Û¤É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤Ê¤ª¡¢½Ð»º¡¦¼øÆý¤ò¤¹¤ë¤ÈÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ìÆýÁ£ºÙË¦¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á½Ð»º·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÄ·ÐÁ°¤ÎÆý¤¬¤ó´µ¼Ô¤âÁý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üQ¡§ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
A¡§Èé²¼»éËÃ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÊÄ·Ð¸å¤ÎÈîËþ¤ÏÍ×Ãí°Õ
¤¹¤Ç¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¡¢ÊÄ·Ð¸å¤ÎÈîËþ¤Ï¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£ÊÄ·Ð¸å¡¢ÍñÁã¤«¤é¤Î¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÈé²¼»éËÃ¤«¤é¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üQ¡§±¿Æ°½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A¡§±¿Æ°½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹
±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¡á³èÈ¯¤Ê¿Í¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¯ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢1Æü20Ê¬°Ê¾å¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÊÄ·Ð¸å¤Ï¶ÚÆù¤âÂå¼Õ¤â¿ê¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¦¤¨Èé²¼»éËÃ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÊâ¤¯¡¢±Ø¤Ç¤Ï³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üQ¡§¿Æ¤»¤¤ËÆý¤¬¤óØí´µ·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¡©
A¡§Øí´µ·Ð¸³¼Ô¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¡¢Ì¤Øí´µ¼Ô¤Ï¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹
2¡¢3²óÆý¤¬¤óØí´µ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Ç°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë²Ì¤¬ÍÛÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¯Îð¤´¤È¤ÎÆý¤¬¤ó¤ÈÍñÁã¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ°Â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Øí´µ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¡Ê40¡Á50Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë¤ÇÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¢¥Í¥¹¡×¤ò½¬´·²½
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¢¥Í¥¹¡×¤È¤Ï¡¢ÆýË¼¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·ÊÑ²½¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¸³è½¬´·¡£¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤á¤Ð¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¥à¥ê¤Ê¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤á¤Æ½¬´·²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üQ¡§¥Ö¥ì¥¹¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¢¥Í¥¹¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
A¡§¥«¥¿¥Á¤ÎÊÑ²½¡¢ÆýË¼¤Î¤Ä¤ê¡¢¤·¤³¤ê¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ
¤¢¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬¡¢±¦¶»¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤éÆý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆýË¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÆü¤´¤í¤«¤é¶À¤ò¸«¤Æ¶»¤Î·Á¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡»ä¤Î¶»¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÆýË¼¤Ë¤Ä¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤â¡£
¤·¤³¤ê¤Ï¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤êÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÆýË¼¤òÊ¿¤é¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¿¨¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·î1²óÄøÅÙ¡¢Æü¤Ë¤Á¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¨¤Ð¡¢½½Ê¬¡¢¡Èµ¤¤Å¤¡É¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Í½ËÉ¡õÁá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤ËÄê´ü¸¡¿Ç¤ò
Í½ËÉ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÄê´ü¸¡¿Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£2¼ïÎà¤Î¸¡ººÊýË¡¤ÎÆÃÄ§¤È¸¡ºº·ë²Ì¤Î½ÅÍ×À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¡¢¤¬¤ó¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡üQ¡§¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤È¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤Ï¡©
A¡§Á°¼Ô¤Ï½é´ü¤Î¤¬¤ó¤ò¡¢¸å¼Ô¤Ï¥×¥ê¤Ã¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¶»¤Î¤¬¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤
¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ï¤·¤³¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÇò¤¤ÅÀ¡¹¡¢¤Ä¤Þ¤êÆý¤¬¤ó¤Î½é´ü¤Ë¤¢¤¿¤ëÀÐ³¥²½¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£½À¤é¤«¤¯¤ÆÂç¤¤Ê¶»¤Ï¡¢»£±Æ¤ÇÇö¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¹õ¤¯±Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢Çò¤¯¾®¤µ¤ÊÉÂÊÑ¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÇ§¼±¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ï¥×¥ê¥Ã¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¶»¤¬ÆÀ°Õ¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¥Þ¥ó¥â¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÆýÁ£ÁÈ¿¥¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Ë±Ç¤ë¤¿¤á¡¢Çò¤¤ÉÂÊÑ¤¬¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¡£È¿ÌÌ¡¢¹Å¤µ¤Ç¸«Ê¬¤±¤ë¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤Ê¤éÆýÁ£¤ÎÃæ¤Ë¤Ç¤¤¿ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¹Å¤¤¤¬¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡üQ¡§¡ÖÍ×ÀºÌ©¸¡ºº¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯¤¯¤é¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©
A¡§¤¬¤óºÙË¦¤Ï¡¢1Ç¯¤âÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢1cm¤ÎÆý¤¬¤ó¤¬2cm¤Ë¤Ê¤ë´ü´Ö¤Ï1Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1cm¤Ê¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¤Ç¤¹¤¬¡¢2cm°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ºÆÈ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÍ×ÀºÌ©¸¡ºº¤À¤±¤É¡¢°Û¾ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤éÍÍ»Ò¸«¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¤È°Â°×¤Ë¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤·¤ÆÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤»¤º¡¢É¬¤º¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£