少女時代 テヨン、収録曲「Hot Mess」ハイライトクリップを公開

少女時代のテヨンが、6thミニアルバム「Letter To Myself」で独自の音楽世界を見せる。



11月18日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて公開されるテヨンの6thミニアルバム「Letter To Myself」には、彼女だけの感性を盛り込んだ同名のタイトル曲並びに多彩なジャンルの計6曲が収録されている。



収録曲「Hot Mess」は、ワイルドなギターのディストーションと冷ややかなシンセラインに没入感のあるボーカルが加わったポップジャンルのナンバーだ。歌詞には混沌とした世界の中でも、迷わず不完全さを選ぶが、変わらず慰労と意味を探す姿を盛り込んだ。



昨日(8日)、テヨンのYouTubeチャンネルなどを通じて公開された「Hot Mess」のハイライトクリップは、曲のムードと合わさった洗練された映像で目を引いた。



テヨンの6thミニアルバム「Letter To Myself」は11月18日午後6時、全曲の音源がリリースされ、同日にCDとしても発売される。