中国、「ＰＩＥＳＡＴ−２」衛星４機の打ち上げに成功

6日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征2号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）

【新華社酒泉11月9日】中国は9日午前11時39分（日本時間午後0時39分）、リモートセンシング衛星コンステレーション「PIESAT-2」の衛星4機を搭載した運搬ロケット「長征2号C」を甘粛省の酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に乗り、打ち上げは成功した。

中国、「ＰＩＥＳＡＴ−２」衛星４機の打ち上げに成功

6日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征2号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波） 中国、「ＰＩＥＳＡＴ−２」衛星４機の打ち上げに成功

6日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征2号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波） 中国、「ＰＩＥＳＡＴ−２」衛星４機の打ち上げに成功

6日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征2号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波） 中国、「ＰＩＥＳＡＴ−２」衛星４機の打ち上げに成功

6日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征2号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波） 中国、「ＰＩＥＳＡＴ−２」衛星４機の打ち上げに成功

6日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征2号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波） 中国、「ＰＩＥＳＡＴ−２」衛星４機の打ち上げに成功

6日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征2号C」。（酒泉＝新華社配信/汪江波）