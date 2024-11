CRAVITY、12月5日にニューシングル「FIND THE ORBIT」を発売！ポスター＆コンセプト映像を公開

CRAVITYがカムバックを知らせ、ファンの注目を集めた。所属事務所のSTARSHIPエンターテイメントは8日、CRAVITYの公式SNSを通じてシングル「FIND THE ORBIT」のポスターとコンセプトフィルムを公開し、カムバックのニュースを伝えた。公開されたカミングスーンのイメージポスターには、円形の建物が収められ、空を見上げているような視点を表現。その上に線で描かれたアートワークが、強烈な印象を与えた。ポスターの中心には「FIND THE ORBIT」と「FIND CRAVITY ORBIT」というフレーズが記され、どのような意味を持つのか、見る人々の関心を集めた。これと共に発売日が12月5日であることが公開され、カムバックに対する期待が高まっている。

続いて公開されたコンセプトフィルムには、「ORBIT」という言葉のうち、「I」を探すために動き出すメンバーの姿が盛り込まれた。彼らが探している「I」は、「自分」という意味を持っており、唯一無二の姿を探しに行くという二重的な意味を表現している。今作を通じて彼らがどのような姿でリスナーを刺激するのか、注目が集まる。今年2月に発売された7thミニアルバム「EVERSHINE」以来、韓国で約10ヶ月ぶりにカムバックするCRAVITYは、再び彼らならではのコンセプトを予告し、もう一段階成長した姿を見せる予定だ。彼らは発売するアルバムごとに特有の叙事を盛り込み、キャリアハイを記録、着実な成長を見せた。前作「EVERSHINE」を通じて初めて韓国の地上波音楽番組で1位を獲得、27万枚を超える初動売り上げを記録し、輝かしい成果を見せ、人気を証明している。彼らは9月28日と29日の二日間、「2024 CRAVITY FAN-CON 'BEYOND YOUR MEMORIES'」を開催したことはもちろん、6月には日本2ndシングル「SHOW OFF」を発売するなど、活動範囲を広げ、グローバルアーティストとなった。また、CRAVITYはMnet「ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE」で最終1位を記録し、爆発的な話題を呼んだ。2025年1月4日と5日には、ソウル・オリンピック公園KSPOドーム(旧体操競技場)で開かれるコンサート「2025 ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」に出演し、ファンと会う。彼らは公式SNSを通じて順次、予告コンテンツを公開し、カムバックに対する熱気を高めていく計画だ。