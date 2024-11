斉藤和義が20年ぶりにスリーピース編成で挑む全国ツアー『斉藤和義 ライブツアー 2024 “青春58きっぷ” ~Trio de Pon~』の模様を、フジテレビTWO ドラマ・アニメにて独占放送する。

今回のツアーでは、2005年に開催されたスリーピース編成での全国ツアー『青春38きっぷ』が、20年の時を経て『青春58きっぷ』として蘇る。玉田豊夢(Dr)、隅倉弘至(Ba)を迎えたスリーピース編成で、全国10都市15公演を巡るものに。本メンバーでプレイするのは、2018年9月に一夜限りの開催となったプレミアステージ『KAZUYOSHI SAITO 25th Anniversary Live 1993-2018 25<26 ~これからもヨロチクビーチク~ After Party at Zepp Sapporo』以来となる。また、全公演がライブハウスでの開催となる斉藤和義単独としての全国ツアーは、2014年開催の『RUMBLE HORSES』ツアー以来10年ぶり。

初期の曲や、同ツアーならではのレアな選曲、新アレンジで披露される代表曲から最新曲まで、3人ならではのパフォーマンスと、ライブハウスならではのオーディエンスとの近い距離感とが相まった熱量の高いライブを放送するとのこと。

また、本日11月9日より、斉藤和義のブランド『Rock’n Roll Can Never Die」オリジナルカーディガンを数量限定にてビクターオンラインストア限定で販売スタート。こちらは元々、『斉藤和義 ライブツアー 2024 “青春58きっぷ” ~Trio de Pon~』のメンバー&スタッフ限定で製作されたもの。今回、秋冬用バージョンとして急遽製造し販売することが決定した。

素材はアクリル100%でニルヴァーナのカート・コバーンが着用していた起毛カーディガンに寄せて仕上げられ、胸元には“KS”刺繍ロゴ、左腕には“Rock’n Roll Can Never Die”刺繍ロゴ入り。襟元にも“Rock’n Roll Can Never Die”のタグを入れ込まれている。各サイズ数量限定での販売となる。

(文=リアルサウンド編集部)