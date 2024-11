今季のバルセロナは好調を維持している。



『Fichajes』によると、バイヤー・レヴァークーゼンに所属する29歳のスペイン代表DFアレハンドロ・グリマルドは来夏の移籍市場でバルセロナ復帰を熱望しているようだ。



バルセロナの下部組織出身で当時はリザーブチームの主将を務めていたグリマルド。バルセロナでのトップチーム昇格は叶わず、その後の2016年1月にベンフィカに完全移籍。ベンフィカで左サイドバックとして大きく成長した同選手は2023年7月にレヴァークーゼンへと完全移籍を果たすと、昨季は同クラブのブンデスリーガ無敗優勝に大きく貢献した。





