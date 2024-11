◆Billlie、1年7ヶ月ぶりに完全体でカムバック

【モデルプレス=2024/11/08】韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)が、10月16日に約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体で「Billlie the fifth mini album『Of All We Have Lost』」をリリース。モデルプレスでは、カムバックを記念したインタビュー連載を7日よりスタートする。※毎日18時配信2021年11月10日に韓国でデビュー、2023年5月に日本デビューしたK-POP第4世代のスーパールーキー。メンバーはシユン(SIYOON)、スヒョン(SUHYEON)、 ムン・スア(MOON SUA)、ション(SHEON)、ハラム(HARAM)の韓国人5人とはるな(HARUNA)、つき(TSUKI)の日本人2人の計7人。デビュー当初から音楽・歌詞・ミュージックビデオ・パフォーマンスなどの全ての要素で、ミステリアスで魅惑的な一つのストーリーを披露してきた。スヒョン、そしてスアが活動休止していたため、7人全員でのカムバックは約1年7ヶ月ぶりとなった。

◆「Of All We Have Lost」

モデルプレスでは、そんな彼女たちにカムバックを記念したインタビューを実施。7人での活動の思いや、初のワールドツアー「Billlie World Tour『Our FLOWERLD(Belllie've You)』EUROPE」を終えた心境を聞いた。ここでは、インタビュー内容を一部抜粋しお届け。今後の活動に向け、スヒョンは「何よりも健康が一番大切だと思います。メンバーや多くのスタッフと共に、K-POPファンの皆さんにもっとさまざまな姿をお見せしたいです」といい、スアは「久しぶりのカムバックを迎えたので、ファンの皆さんに早くお会いしたいです。より良いステージと音楽をお届けしますので、多くの関心をお願いします!」と意気込んでいる。(modelpress編集部)収録曲1. remembrance candy2. trampoline3. Bluerose4. BTTB(Back to the Basics)5. shame6. dream diary 〜 etching mémoires of midnight rêverie