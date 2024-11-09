【エリザベス女王杯】冨田アナのチョイ足しキーワード『前走GIかGII、7着以内がベスト！、エリ女は外国人騎手、大穴なら1位の逃げ馬を狙え！』
【エリザベス女王杯】冨田アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/k_RBQG-dG58
テレビ東京・冨田有紀アナから「エリザベス女王杯」のチョイ足しキーワードをお届け！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
■第49回エリザベス女王杯（GI）枠順
2024年11月10日（日）6回京都4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ホールネス（牝4 坂井瑠星）
1-2 ライラック（牝5 石川裕紀人）
2-3 ルージュリナージュ（牝5 池添謙一）
2-4 コンクシェル（牝4 岩田望来）
3-5 モリアーナ（牝4 岩田康誠）
3-6 ピースオブザライフ（牝4 団野大成）
4-7 レガレイラ（牝3 C.ルメール）
4-8 シンリョクカ（牝4 木幡初也）
5-9 キミノナハマリア（牝4 鮫島克駿）
5-10 エリカヴィータ（牝5 藤岡佑介）
6-11 スタニングローズ（牝5 C.デムーロ）
6-12 シンティレーション（牝5 T.マーカンド）
7-13 サリエラ（牝5 R.ムーア）
7-14 ハーパー（牝4 武豊）
8-15 ゴールドエクリプス（牝5 田口貫太）
8-16 ラヴェル（牝4 川田将雅）
8-17 コスタボニータ（牝5 松山弘平）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。