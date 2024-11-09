【エリザベス女王杯】冨田アナのチョイ足しキーワード『前走GIかGII、7着以内がベスト！、エリ女は外国人騎手、大穴なら1位の逃げ馬を狙え！』



【エリザベス女王杯】冨田アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/k_RBQG-dG58

テレビ東京・冨田有紀アナから「エリザベス女王杯」のチョイ足しキーワードをお届け！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

■第49回エリザベス女王杯（GI）枠順

2024年11月10日（日）6回京都4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ホールネス（牝4 坂井瑠星）

1-2 ライラック（牝5 石川裕紀人）

2-3 ルージュリナージュ（牝5 池添謙一）

2-4 コンクシェル（牝4 岩田望来）

3-5 モリアーナ（牝4 岩田康誠）

3-6 ピースオブザライフ（牝4 団野大成）

4-7 レガレイラ（牝3 C.ルメール）

4-8 シンリョクカ（牝4 木幡初也）

5-9 キミノナハマリア（牝4 鮫島克駿）

5-10 エリカヴィータ（牝5 藤岡佑介）

6-11 スタニングローズ（牝5 C.デムーロ）

6-12 シンティレーション（牝5 T.マーカンド）

7-13 サリエラ（牝5 R.ムーア）

7-14 ハーパー（牝4 武豊）

8-15 ゴールドエクリプス（牝5 田口貫太）

8-16 ラヴェル（牝4 川田将雅）

8-17 コスタボニータ（牝5 松山弘平）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。