Billlie¤Ä¤¡¢ÆüËÜ¤ÇK-POP¥¢¥¤¥É¥ëÌ´¸«¤¿¤¤Ã¤«¤±¡Ö¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜVol.2¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/09¡Û10·î16Æü¤ËÌó1Ç¯7¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë7¿Í¤Î´°Á´ÂÎ¤Ç¡ÖBilllie the fifth mini album¡ØOf All We Have Lost¡Ù¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Billlie¡Ê¥Ó¥ê¡¼¡Ë¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òµÇ°¤·¤¿¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜVol.2¤Ë¤Ï¤Ä¤¡ÊTSUKI¡¿22¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBilllie¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
2021Ç¯11·î10Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢2023Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿K-POPÂè4À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥·¥æ¥ó¡ÊSIYOON¡Ë¡¢¥¹¥Ò¥ç¥ó¡ÊSUHYEON¡Ë¡¢ ¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¡ÊMOON SUA¡Ë¡¢¥·¥ç¥ó¡ÊSHEON¡Ë¡¢¥Ï¥é¥à¡ÊHARAM¡Ë¤Î´Ú¹ñ¿Í5¿Í¤È¤Ï¤ë¤Ê¡ÊHARUNA¡Ë¡¢¤Ä¤¤ÎÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î·×7¿Í¡£¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¢¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢7¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÌó1Ç¯£·¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½ ¤Þ¤º¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤ËÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷»þÂåÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ä¤¡§»ä¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÏBoAÀèÇÚ¤È¾¯½÷»þÂåÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§»ä¤Ï°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢IU¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿ºÝ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ä¤¡§¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢»ä¤¬ËÜÅö¤ËÂº·É¤¹¤ëIUÀèÇÚ¤¬°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡ª ¤Þ¤¿¡¢²Î»ì¤ä¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÇØ·Ê¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚ¤¬ºî»ì¤¹¤ë²áÄø¤ä¤½¤ÎÃæ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡Ö³Æ¼«¤Î¾ì½ê¤ÇËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤¹Î¹Ï©¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©ÍýÍ³¤â´Þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§»ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤Î¤ÏBelllie¡Çve¡Ê¥Ó¥ê¡¼¥Ö¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê°¦¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êBelllie¡Çve¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡½ ²Æ¤Ë¤Ï½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖOur FLOWERLD¡ÊBelllie¡Çve You¡ËEUROPE¡×¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§³Î¤«¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ 1Ç¯7¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´ÂÎ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©³èÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§Billlie¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£11·îÃæ½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2002.09.21
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÆüËÜ¡¦Âçºå
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë
¿ÈÄ¹¡¿ÂÎ½Å¡§168cm
¼ñÌ£¡§¥²¡¼¥à¡¢Î¹¹Ô
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBilllie¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡Billlie¡¢1Ç¯7¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë´°Á´ÂÎ¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
2021Ç¯11·î10Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢2023Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿K-POPÂè4À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥·¥æ¥ó¡ÊSIYOON¡Ë¡¢¥¹¥Ò¥ç¥ó¡ÊSUHYEON¡Ë¡¢ ¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¡ÊMOON SUA¡Ë¡¢¥·¥ç¥ó¡ÊSHEON¡Ë¡¢¥Ï¥é¥à¡ÊHARAM¡Ë¤Î´Ú¹ñ¿Í5¿Í¤È¤Ï¤ë¤Ê¡ÊHARUNA¡Ë¡¢¤Ä¤¤ÎÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î·×7¿Í¡£¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¢¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢7¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÌó1Ç¯£·¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¤Ä¤¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÀ¤³¦¤ò°Õ¼±
¡½ ¤Þ¤º¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤ËÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷»þÂåÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌ´¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ä¤¡§»ä¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÏBoAÀèÇÚ¤È¾¯½÷»þÂåÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§»ä¤Ï°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¤Ä¤¡¢IU¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È
¡½ º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢IU¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿ºÝ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ä¤¡§¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢»ä¤¬ËÜÅö¤ËÂº·É¤¹¤ëIUÀèÇÚ¤¬°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡ª ¤Þ¤¿¡¢²Î»ì¤ä¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÇØ·Ê¤Ê¤É¡¢ÀèÇÚ¤¬ºî»ì¤¹¤ë²áÄø¤ä¤½¤ÎÃæ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡Ö³Æ¼«¤Î¾ì½ê¤ÇËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤¹Î¹Ï©¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©ÍýÍ³¤â´Þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§»ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤Î¤ÏBelllie¡Çve¡Ê¥Ó¥ê¡¼¥Ö¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê°¦¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êBelllie¡Çve¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Ä¤¡¢´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î»×¤¤
¡½ ²Æ¤Ë¤Ï½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖOur FLOWERLD¡ÊBelllie¡Çve You¡ËEUROPE¡×¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§³Î¤«¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ 1Ç¯7¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´ÂÎ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©³èÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤¡§Billlie¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£11·îÃæ½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ä¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2002.09.21
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÆüËÜ¡¦Âçºå
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë
¿ÈÄ¹¡¿ÂÎ½Å¡§168cm
¼ñÌ£¡§¥²¡¼¥à¡¢Î¹¹Ô
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û