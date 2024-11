◆Billlie、1年7ヶ月ぶりに完全体でカムバック

【モデルプレス=2024/11/09】10月16日に約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体で「Billlie the fifth mini album『Of All We Have Lost』」をリリースした韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)。カムバックを記念したソロインタビュー連載Vol.2にはつき(TSUKI/22)が登場。2021年11月10日に韓国でデビュー、2023年5月に日本デビューしたK-POP第4世代のスーパールーキー。メンバーはシユン(SIYOON)、スヒョン(SUHYEON)、 ムン・スア(MOON SUA)、ション(SHEON)、ハラム(HARAM)の韓国人5人とはるな(HARUNA)、つきの日本人2人の計7人。スヒョン、そしてスアが活動休止していたため、7人全員でのカムバックは約1年7ヶ月ぶりとなった。

◆つき、子供の頃から世界を意識

◆つき、IUから学んだこと

◆つき、完全体カムバックへの思い

◆つきプロフィール

― まず、K-POPアイドルを目指したきっかけから教えてください。つき:子供の頃から「どんな仕事をしたとしても、世界で活躍できることをしよう」と考えていて、その頃に日本で活躍している少女時代先輩方を見て、とても素敵だと思いました。その影響でK-POPアイドルを夢見るようになりました。― ロールモデル、憧れの人はいますか?つき:私のロールモデルはBoA先輩と少女時代先輩たちです。先輩たちのように世界中で多くの愛を受けながら、素晴らしいステージを披露できるアーティストに成長したいと思っています。― ご自身のアピールポイントを教えてください。つき:私は一度ハマったら抜け出せない魅力を持っていると思います(笑)。うさぎのような可愛らしさを持ちながら、パフォーマンスをするときはパワフルな姿を見せるので、そのギャップが魅力だと皆さんに言われます。そんな姿が素敵だと思っています!― 今回のアルバムは、IUさんが作詞に参加されていますが、できあがった曲を聴いた際はどんなことを感じましたか?つき:まず、日本でも多くの愛を受けている、私が本当に尊敬するIU先輩が一緒に作業してくださると聞いた時、信じられない気持ちでした! また、歌詞やその背後にある意味、ストーリーや背景など、先輩が作詞する過程やその中に込められた思いを学ぶことができて、とても良い経験になりました。― 今回のアルバムには「各自の場所で忘れかけていた大切なものを再び取り戻す旅路」というストーリーがありますが、つきさんの大切なものは何ですか?理由も含めて教えてください。つき:私が大切に思うのはBelllie’ve(ビリーブ/ファンネーム)です!いつも私たちを信じ、待っていてくれて、カムバックのときには以前よりも大きな愛で迎えてくれるのはやっぱりBelllie’veだから、本当に大切です。― 夏には初のワールドツアー「Our FLOWERLD(Belllie’ve You)EUROPE」を終えましたが、いかがでしたか?大変だったこと、楽しかったことを教えてください。つき:確かにワールドツアーを通じて、さまざまな面で多くの成長を感じましたし、何よりチームワークもさらに強まったように思います!― 1年7ヶ月ぶりに7人揃ってのカムバックとなりますが、完全体を待っていたファンの方へ伝えたいことはありますか?活動への思いも教えてください。つき:Billlieの多彩な姿をお見せする機会がどんどん増えていくので、少しだけお待ちいただければと思います。11月中旬から始まる北米ツアーでも最高のステージをお届けします!(modelpress編集部)生年月日:2002.09.21出身地:日本・大阪ポジション:メインダンサー、サブボーカル身長/体重:168cm趣味:ゲーム、旅行特技:ダンス、韓国語、メイクアップ【Not Sponsored 記事】