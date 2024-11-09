»ÄÎ±Áè¤¤¤Î»¥ËÚ¤Ø¡ÖÀäÂÐ¤Ë»Ä¤ì¡×¡¡¸ÅÁã¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ñ¡Ö¤Þ¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¾ÅÆî¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬¸ÅÁã»¥ËÚ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø°§»¢
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï11·î9Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè36Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤ËËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ò·Þ¤¨¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥óDF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë»¥ËÚ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸µ¤Ø¹Ô¤¡¢°§»¢¡£¤½¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¡£Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿11·î¤Î¥ì¥â¥ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¸åÈ¾5Ê¬¤ËMFÅÄÃæÁï¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤À¡£¤·¤«¤·¾ÅÆî¤Ï¡¢9Ê¬¸å¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ç¾¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤½¤ì°Ê¾åÆÀÅÀ¤ò³ä¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢ËÍ¤¬Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ë¡Ø¹Ô¤±¡ª¹Ô¤±¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¢ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¼ºÅÀ¤â1¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë»¥ËÚ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø°§»¢¤·¤Ë¹Ô¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯²ñ¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë»Ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ïº£Æü¾¡¤Ã¤Æ»¥ËÚ¤òÍî¤È¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬´Þ¤á¤Æ¡¢»¥ËÚ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÏÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»¥ËÚ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤Î¥³¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£»î¹çÃæ¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¡£Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹·¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÃç´Ö¤ØÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö¸åÈ¾¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë