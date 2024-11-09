¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¿¹¸ÍÃÎº»´õ¡¡£¶ºîÌÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¥¿¥¤¤Ç¡¡Î±³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤Ë¼«¿®¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿¹¸ÍÃÎº»´õ¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ö£Ã£ï£±£°£ò¡¡£Í£ï£í£å£î£ô¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¡£¡Ö¡Êº£¤Þ¤Ç¤Î¡Ë£±£°Ç¯¤ò¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤á¤¿¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¯Çä¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡£¶ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¥¿¥¤¤Ç»£±Æ¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥í¥±ÃÏ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¿¥¤¤Î¿å¾å¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥Ü¡¼¥È¤ò¤³¤¤¤À»þ´Ö¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥â¡¼Ì¼¡£Â´¶È¸å¤Ë¸ì³ØÎ±³Ø¤·¤¿¤³¤È¤«¤é±Ñ¸ì¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÎ®¤â»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¶ìÀï¡£Â¾¤Ë¤â¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÌµ»ö¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤ÈÌµ»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÍè±É¤¨¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¤Ç¡×¤È£·£°ÅÀ¡£¡Ö£±£°£°ÅÀ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤ì¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤À¡ÊËþÅÀ¤ò¡Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡×¤È¼¡ºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£