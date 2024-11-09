¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤ÊÂ¸ºß´¶¡ª¡¡¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥é¥ß¡¡¥Ç¡¦¥È¥Þ¥½¡¦¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡Ê2¡Ë¡¡¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤µ¤ÇÍ¶ÏÇ
ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÏMT¤Ç258ps¡¢AT¤Ï284ps
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥é¥ß¤Ï1983Ç¯¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ó¥ª¥Õ¤·¤¿200Âæ¤ÎÆâ¡¢44Âæ¤¬±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¼Ö¡£¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¤Ë¤Ï¡¢30Âæ¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Ìó2Ëü1000¥Ý¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÇ»¸ü¡×¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¡¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥é¥ß¡¡¥Ç¡¦¥È¥Þ¥½¡¦¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¡¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥é¤Ë¥«¥à¥·¥ó¡¡¥·¥ã¥Þ¥ë¤â¡¡Á´108Ëç
V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÈÇÓµ¤ÎÌ¤Ï¡¢MT¤Ç¤Ï258ps¤Î4.2L¤Ç¡¢AT¤Ï284ps¤Î4.9L¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¾å¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¸å¼Ô¤ËÅÅÆ°¥Õ¥¡¥ó¤¬2´ðÈ÷¤ï¤ë¤³¤ÈÄøÅÙ¤À¡£
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥é¥ß¡Ê1976¡Á1983Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
º£²ó¤´ÅÐ¾ì´ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ø¥¤¥¦¥Ã¥É»á¤¬½êÍ¤¹¤ë¡¢4.9L¤ÎAT¼Ö¡£¡Ö2005Ç¯¤Ë¡¢Í§¿Í¤Ç¤ªµÒÍÍ¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¾¯¤·¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤È¥Ü¥Ç¥£¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö2019Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤·¤¿¡£AT¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥ÉÏ³¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¥µ¥ó¥×¤Ø¸ò´¹¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢ÉôÉÊ¼è¤ê¼Ö¤¬¿ôÂæ¤¢¤êº¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¤Û¤ÜÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡£
¡Ö¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢¥Ç¡¦¥È¥Þ¥½¡¦¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â¡£¥ê¥¢¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼XJ6¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£ÅÙ¡¢À£Ë¡¤ò·×Â¬¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ø¥¤¥¦¥Ã¥É¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Â¸ºß´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤2Âæ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
Â¾Êý¡¢¥À¡¼¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥°¡¦¥Ö¥ì¥¢»á¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍî»¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¿Ç¯¤âÇ¼²°¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ½ÐÉÊ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¸»ºËö´ü¤Î¼ÖÎ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èô¤Ó¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¤Çº£¤Ç¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¶²¤é¤¯3Âæ¡£¤³¤ì¤Ï¥ì¥¹¥È¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤ÏGTS-E¤é¤·¤¤¡£
¥Ç¡¦¥È¥Þ¥½¡¦¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡Ê1972¡Á1989Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
1988Ç¯¤«¤é1989Ç¯¤Ë¡¢6Âæ¤«8Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿Æâ¤Î1Âæ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥é¥¤¥ÈÎà¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¤âÀìÍÑÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁêÅö¤ËÄÁ¤·¤¤¥Ç¡¦¥È¥Þ¥½¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¸øÆ»¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡£Ä¾ÀþÅª¤ÊÌÌ¹½À®¤Î¥¥ã¥é¥ß¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¡£¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È130¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢1980Ç¯¼°¤Þ¤Ç¤Ï¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤ÊÍÆ»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎGTS-E¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤°Ò°µÅª¡£±ýÇ¯¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ð¤ê¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤È¡¢4ËÜ½Ð¤·¤Î¥Æ¡¼¥ë¥Ñ¥¤¥×¤¬¼çÄ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ÏÎÉ¤¤¡£
¼«Á³¤Ê±¿Å¾»ÑÀª¤ÇÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤â²÷Å¬
¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥Ó¥È¥¥¥ë¥Ü¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÀ¤³¦¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ö¥ì¥¢¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾õÂÖ¤òÂçÀÚ¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥²í¤Ê¹á¤ê¤Þ¤Ç¡£¥¦¥Ã¥É¥È¥ê¥à¤¬¡¢GTS-E¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥ß¤è¤êÆù¸ü¤Ç¥½¥Õ¥È¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥ÈÂ¦¤Î¶õ´Ö¤Ï¶¹¤¤¤¬¡¢¹â¤µÊý¸þ¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£±¿Å¾»ÑÀª¤Ï¡¢¸Å¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¤Î¤è¤¦¤ËÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÄ´À°°è¤¬¹¤¯¡¢²÷Å¬¤ËÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥é¥ß¡Ê1976¡Á1983Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥¥ã¥é¥ß¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¥¸¥ã¥¬¡¼¤È»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¡¦¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë¡£
Àè¤Ë»î¾è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡£¶¹¤¤¸øÆ»¤Ç¥ï¥¤¥É¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ä¤Ä¡¢°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é³èÈ¯¤ËÀè¤òµÞ¤²¤ë¡£
¥°¥ì¡¼¤Î¥¥ã¥é¥ß¤¬ÀÑ¤à¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬¡¢²óÅ¾¤Ï³ê¤é¤«¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¶Á¤¤â¡¢¤è¤ê¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°»þ¤ÏÆø¤ä¤«¤À¤¬¡¢±Ô¤¯¥¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤¹¤ë3Â®AT¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¡£
²ÃÂ®¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢½ä¹Ò¤Ï°Â³Ú¡£°ÕÍßÅª¤ÊÂ®ÅÙ¾å¾º¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¡£30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢MT¤Î4.2L¥¨¥ó¥¸¥óÈÇ¤è¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤ÎÂÎ¸³¤ØÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÆÈ¼«À¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤¿¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤È¥¥ã¥é¥ß
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥ß¤Î°µ¾¡¤À¤í¤¦¡£¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ô¥Ë¥ª¥ó¼°¤Î¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÀºÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¿·À¤Âå´¶¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£¼Â¼ÁÅª¤ÊÀèÂå¤ËÅö¤¿¤ë¡¢1969Ç¯¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¤Ç¤Ï³ð¤¨¤¬¤¿¤¤Á¡ºÙ¤µ¤Ç¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ø¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Àû²ó»þ¤Î°ÂÄêÀ¤Ï¹â¤¤¡£¾®²ó¤ê¤ÏÍø¤«¤Ê¤¤¡£ÃåºÂ°ÌÃÖ¤ÏÄã¤¯¡¢ºÙ¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Ô¥é¡¼¤¬Í¥¤ì¤¿Á°Êý»ë³¦¤òºî¤ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯ÎÏ¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥í¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¼ÂÎÏ¤ò¤¹¤°¤ËÃµ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥é¥ß¡Ê1976¡Á1983Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î·Ú¤¤¥¥ã¥é¥ß¤ÎÊý¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ÏÍÍø¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤Ï¹µ¤¨¤á¡£´¥Áç¤·¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤é¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ËÉÔÂ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢Âç¼ê¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¥Ç¡¦¥È¥Þ¥½¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë³«È¯Í½»»¤Î³Êº¹¤Ï¡¢³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥é¥ß¤Ç¤â¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä450 SLC¤¬Í¤¹¤ë´°À®ÅÙ¤ä¡¢¥Ý¥ë¥·¥§928¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁö¤ê¤ØÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤È¥¥ã¥é¥ß¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¿ô100Ì¾¤Î¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«À¤ÇÍ¶ÏÇ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ð½ï¤òº£¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¶¨ÎÏ¡§¥Þ¥¯¥°¥é¥¹¡¦¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¼Ò
¥¥ã¥é¥ß¤È¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¡2Âæ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Ç¡¦¥È¥Þ¥½¡¦¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡Ê1972¡Á1989Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§4Ëü1000¥Ý¥ó¥É¡ÊGTS-E¡¿¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿6Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1152Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§409Âæ
Á´Ä¹¡§4597mm
Á´Éý¡§1948mm
Á´¹â¡§1290mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§239km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§6.4ÉÃ
Ç³Èñ¡§4.6km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1751kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§V·¿8µ¤Åû5763cc ¼«Á³µÛµ¤OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§334ps/5400rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§44.9kg-m/3400rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§3Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥é¥ß¡Ê1976¡Á1983Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§2Ëü1189¥Ý¥ó¥É¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿6Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1152Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§200Âæ
Á´Ä¹¡§4752mm
Á´Éý¡§1849mm
Á´¹â¡§1245mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§236km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§7.6ÉÃ
Ç³Èñ¡§4.1km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1701kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§V·¿8µ¤Åû4930cc ¼«Á³µÛµ¤DOHC
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§284ps/5600rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§39.8kg-m/3000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§3Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥é¥ß¡Ê1976¡Á1983Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë