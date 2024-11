ENHYPEN、タイトル曲「No Doubt」MV予告映像第2弾を公開…ユニークなパフォーマンスに注目

ENHYPENが、控えめなセクシーさを披露した。ENHYPENは本日(9日)0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、2ndフルアルバムのリパッケージ「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」のタイトル曲「No Doubt」のミュージックビデオ予告映像第2弾を掲載した。先立って公開された予告映像で完璧なスーツ姿とビジュアルで話題を集めた彼らは、今回の映像で「No Doubt」のパフォーマンスを披露。美しいダンスとグルーヴィーなリズム感がインパクトを与えた。特にズボンの後ろポケットを活用した振り付けが目を引く。メンバーたちは簡単に真似できる動きに緩急を加え、洗練されたダンスを完成させた。

また、新たに公開された「No Doubt」の音源一部も、ファンを魅了した。レトロな雰囲気のシンセサイザーのサウンドとミニマルな808ベースのリズムが強い中毒性を与える。さらに、汗を流すメンバーの姿や、どこかに走るシーン、パンチを飛ばすカットなどが素早く切り替わり、ミュージックビデオ本編への期待を高めた。同曲は、いつも一緒にいることはできないが、変わらない愛を確信する人々の感情を歌う、ダンサブルなシンセポップジャンルの楽曲だ。アルバムには、恋人の不在の中で、より切なく切実に相手を愛するようになる気持ちを歌詞に込めた新曲「Daydream」も収録される。先立って公開された「Daydream」のトラックビデオによると、ENHYPENはアーバンヒップホップ(Urban Hip-hop)ジャンルに挑戦し、ユニークな音楽を披露する。アルバムには、新曲2曲をはじめ、2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」に収録された「Moonstruck」「XO (Only If You Say Yes)」「Your Eyes Only」など10曲が加わり、計12トラックが収録される。2ndフルアルバムのリパッケージ「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」は、11日午後6時に全世界で同時発売される。