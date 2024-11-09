¡Ú»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¡¦£Ç·Ýù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡Û¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É»³ºêÊâÌ´¤¬»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ÖÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¡ÖÝù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£°Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡££³£Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£´¥×¥é¥¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì£±£²£µ´ü£·¿Í¤¬ÎÏ¾¡Éé¤ò±é¤¸¤ë¡£ËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤ÎÀèÆ¬Í¶Æ³°÷Áá´üÄÉ¤¤È´¤¡Ê¼º³Ê¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü¤¢¤ÃÀûÄä»ßÌÀ¤±¤Î»³ºêÊâÌ´¡Ê£±£¹¡áÊ¡Åç¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Îà¥Ç¥Ó¥å¡¼Àïá¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Éã¤ÏË§¿Î¡Ê£´£µ¡áÊ¡Åç¡¦£¸£¸´ü¡Ë¤È¤¤¤¦¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ£··î¤ÎÃÏ¸µ¤¤¤ï¤Ê¿¤ÇËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·½éÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÖÈÄÁ°¤ÇÍ¶Æ³°÷¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤£±ÃåÆþÀþ¤â¼º³Ê¤ÎÈ½Äê¡£Ìó£´¤«·î¡¢¤¢¤Ã¤»¤ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï¡ÖÌÂÏÇ¤«¤±¤¿Ê¬¡¢Éüµ¢¤·¤¿¤é£±Ãå¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤Ã¤Æ¤ªÊÖ¤·¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê£´¤«·î¤ÏÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Â©»Ò¤Ï¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤È£´¤«·î¡¢³¹Æ»Îý½¬¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·Îý½¬¤Ç¤ÎµÓÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ëÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿À®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤·¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±´üÂÐ·è¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÇ¼Á¤Ï£±£²£µ´ü¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£½ÐÃÙ¤ì¤¿Ê¬¡¢¤³¤³¤«¤éÌÔÁ³¤È´¬¤ÊÖ¤¹¡ª