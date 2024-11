TOMORROW X TOGETHER、タイトル曲「Over The Moon」リミックス音源をサプライズ公開

TOMORROW X TOGETHERが、タイトル曲「Over The Moon」を多彩に楽しめるリミックス音源をサプライズ発表した。TOMORROW X TOGETHERは本日(9日)午前9時、「星の章:SANCTUARY(Expanded Edition)」を発売した。同作には、7thミニアルバムに収録された6つのトラックをはじめ、タイトル曲「Over The Moon」の英語バージョンと3種のディープハウス(Deep house)、R&B、ロック(Rock)のリミックス音源が収録されている。

Deep Houseリミックスは、グルーヴィーなベースにシンセサイザーのサウンドを重ね、異色の雰囲気に。サウンドをダイナミックにするサイドチェインのエフェクトをボーカルに施し、よりエキサイティングな楽曲が誕生した。R&Bリミックスは、原曲の柔らかなボーカルに夢幻的なギターの音と感覚的なドラム演奏を加え、美しく温かい雰囲気を醸し出している。Rockリミックスは、エネルギッシュな雰囲気を感じることができる。音を歪ませて荒い印象を与えるギターのディストーションとパワフルなドラムが加わり、活気ある魅力を放った。英語バージョンは、8日に公開された「Our Sanctuary」バージョンのミュージックビデオに使われた音源だ。特に「I'm in heaven when you're in my arms」(君が僕の腕の中にいる時は天国にいるようだ)、「Coast to coast, overseas / I'm with you / You with me」(世界中のどこでも君と僕は一緒にいる)などの甘い歌詞がグローバルファンから熱い反応を得ている。新曲「Over The Moon」は、公開直後に10ヶ国・地域のiTunesトップソングチャートの1位を席巻。世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでは、3日連続で10ヶ国・地域の「デイリートップソング」にランクインした。また、同曲は日本のLINE MUSICのデイリーソングチャート(11月7日付)で1位にランクイン。ミュージックビデオは日本のYouTubeの「人気急上昇中の音楽」で1位の座を守っている。彼らは8日に放送されたKBS 2TV「ミュージックバンク」で、明るいエネルギーとまばゆいビジュアルで視聴者の心を掴んだ。未来への期待を歌ったタイトル曲のステージで、メンバーはドキドキする告白を伝えるような印象を与えた。一方、収録曲「Forty One Winks」は、穏やかな雰囲気で目を引いた。カムバックを成功させた彼らは、9日にMBC「ショー 音楽中心」、10日にSBS「人気歌謡」に出演し、カムバック活動を続けていく予定だ。