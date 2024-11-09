¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÍÕ·î¤¬¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¤Î£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂÄ©Àï¸¢³ÍÆÀ¡¡¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï»ä¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÂç²ñ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎÍÕ·î¡Ê£²£·¡Ë¤¬£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¡Ê£³£²¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±²¦ºÂ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÕ·î¤Ï¥³¥°¥Þ¡¢¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¥¤¡¢¥È¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥É¥é¤ÈÂÐÀï¡£¥³¥°¥Þ¤¬¾ì³°¤Î¥¸¥§¥¤¤ËÈô¤Óµ»¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÏÍÕ·î¤È¥¢¥É¥é¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥¦¥â¥êÄß¤êÍî¤È¤·¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÅÜ¤È¤¦¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ÍÕ·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£ÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥É¥é¤òÍÕ¡¦·î¥¹¥È¥é¥ë¡Ê¥é¡¦¥Þ¥Ò¥¹¥È¥é¥ë¡Ë¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥â¥Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·²ñ¾ì¤Ï¡Ö£Ã¡¦£Å¡¦£Ï¡×¥³¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥â¥Í¤Ë¡ÖÍÕ·î¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤ï¡££±£²·î£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢¡Ø£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡¡£Å£Ö£Ï£Ì£Ö£Å£Ä¡Ù¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¡Ë¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ë¾åºÇ¶¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ì¤¿ÍÕ·î¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï»ä¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥â¥Í¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¦ºÂÀï¤òÁ°¤Ë¼Ú¤ê¤òºî¤Ã¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£